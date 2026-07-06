한국서 여는 특급 LPGA 대회인데, 랭킹 200위 밖 선수도 ‘황제 대접’

‘BMW 레이디스 챔피언십’ 논란

이미지 확대 김세영이 2025년 10월 전남 해남 파인비치골프링크스에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십 최종 라운드에서 1번 홀에 들어서고 있다. 김세영은 이 대회에서 우승했다.

해남 뉴시스

세줄 요약 해남 개최 LPGA 대회, 100위 밖 선수 대거 출전

항공료·숙박·식비·비자까지 전방위 지원 논란

국내 소비자 돈으로 외국 선수 의전 비판 확산

2026-07-06 B6면

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세계 랭킹 100위 밖의 선수가 최정상급 대우를 받는 골프 대회가 매년 한국에서 열린다. 오는 10월 전남 해남군에서 개최되는 LPGA 투어 ‘BMW 레이디스 챔피언십’이다.이 대회는 78명만 출전하며 컷오프가 없다. 출전 선수 전원이 상금과 랭킹 포인트를 나눠 갖는다. 총상금은 220만 달러(약 33억 6330만원), 우승 상금은 34만 5000달러나 된다. 하위권 선수에게도 500만원가량의 상금이 돌아간다. 겉모습은 정상급 선수들이 출전하는 특급 대회다.그러나 지난해 10월 열린 대회 출전 선수 78명 중 세계 랭킹 100위 밖의 선수는 무려 27명이었다. 이들 상당수는 LPGA 투어 시드 순위가 낮아 평소 정규 대회 출전이 쉽지 않은 선수들이다. 초청 아마추어 2명을 뺀 76명 가운데 세계 랭킹 200위 밖 선수도 8명에 이르렀다. 심지어 260위였던 선수에게도 출전 기회가 돌아갔다.이들에게 주어진 혜택은 출전 기회뿐만이 아니다. 주최 측은 출전 선수들에게 최고 수준의 의전을 제공했다. 왕복 항공료는 출발지에 따라 최대 1000만원까지 지원했다. 미국 동부 지역 선수들도 비즈니스 좌석으로 오갈 수 있는 금액이다. 공식 호텔 숙박과 조식은 물론, 매일 호텔 디너 크레딧(5만 5000원)까지 별도로 지급됐다. 공항에서 호텔, 골프장으로 이어지는 전용 셔틀 운행과 비자 발급 비용 및 대행 서비스까지 대회 사무국이 모두 책임졌다. 선수 1인당 수천만원의 비용이다. LPGA 투어 미국 내 대회에서는 항공 등 교통비와 숙박비, 식비는 대개 선수가 자부담한다. 무료 편의가 제공되는 경우도 있지만, 기본 틀은 자부담이다.지난해 대회를 관전한 골프 팬들은 낯선 선수들로 가득한 필드를 보며 김세영을 비롯한 LPGA투어에서 활동하는 한국 선수들 경기만 따라 다니며 감상했다. 당시 세계 랭킹 1, 2위인 지노 티띠꾼(태국)과 넬리 코르다(미국)는 불참했다. 한국 팬들에게 인기가 높은 리디아 고(뉴질랜드)와 찰리 헐(잉글랜드)도 모습을 보이지 않았다. LPGA투어에서 뛰는 한국 선수들은 이 대회가 아니더라도 국내에서 열리는 KLPGA투어 대회 등을 통해 충분히 만날 수 있다. 세계 랭킹 3위 김효주만 해도 올해 벌써 KLPGA 투어 대회에 두 번이나 출전했다.업계는 BMW 코리아가 상금과 선수단 의전 및 지원에 모두 70억원가량을 투입한 것으로 추산하고 있다. BMW 코리아의 매출과 수익은 전부 한국 시장에서 거둔다. 결국 한국 소비자의 주머니에서 나온 돈으로 세계 랭킹 100위 밖의 외국 선수들을 대거 불러들여 ‘황제 의전’을 베푼 셈이다.권훈 전문기자