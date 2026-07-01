라미드그룹 플라밍고CC, 7·8월 두달간 여성 고객 1명당 1만원 유방암재단 기부

세줄 요약 여성 고객 1명당 1만원 기부 행사

7~8월 두 달간 그린피 2만원 할인

유방건강재단과 공식 후원 약정 체결

이미지 확대 한국유방재단 노동영 이사장(왼쪽 두번째), 라미드 문유선 대표(왼쪽 네번째), 플라밍고CC 민상기 대표(오른쪽 두번째), 플라밍고CC 조현 총지배인(오른쪽). 라미드그룹 제공.

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라미드그룹이 운영하는 충남 당진시 플라밍고CC는 7월과 8월 두달 동안 여성 고객이 입장할 때마다 1만원씩을 한국유방건강재단에 기부하는 ‘핑크 리본 서머 페스티벌’을 벌인다고 1일 밝혔다.플라밍고CC는 이 기간에 입장하는 여성 고객에게는 2만원씩 그린피를 깎아준다. 이와 함께 1만 원 이상 기부에 동참하는 고객에게는 커피 한 잔을 무료로 제공한다.라미드그룹은 골프를 매개로 여성 건강에 대한 사회적 관심을 함께 높여 나가겠다는 취지로 지난달 26일 한국유방건강재단과 공식 후원 약정을 했다.플라밍고CC에서 열린 약정식에는 문유선 라미드 대표이사와 노동영 한국유방건강재단 이사장, 플라밍고CC 민상기 대표와 조현 총지배인 등이 참석했다.문유선 라미드 대표이사는 “플라밍고CC의 핑크는 단순한 브랜드 컬러가 아니라, 여성의 건강과 생명을 상징하는 의미 있는 색”이라면서 “골프를 즐기는 것 자체가 사랑의 실천이 되는 이번 캠페인을 통해 라미드그룹이 사회와 함께 호흡하는 기업임을 보여주겠다”고 밝혔다.라미드그룹은 플라밍고CC(36홀), 양평TPC GC(27홀), 엠스클럽의성CC(27홀), 남양주CC(9홀), 속리산CC(18홀), 그리고 곧 문을 여는 천안 골드힐CC(18홀) 등 144홀의 골프장을 보유·운영하고 있다.권훈 기자