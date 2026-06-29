악천후로 하루 미뤄진 PGA 트래블러스 챔피언십 셰플러·호블란 연장전…임성재는 30위·김시우는 44위

세줄 요약 악천후로 최종일 경기 지연, 우승자 하루 뒤 결정

셰플러·호블란 21언더파 동타, 월요일 연장전

임성재 공동30위, 김시우 공동44위 마감

이미지 확대 PGA투어 트래블러스 챔피언십 최종 라운드를 동타로 마친 스코티 셰플러(왼쪽)과 빅토르 호블란이 손을 맞잡고 내일을 기약하고 있다.

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미국프로골프(PGA)투어 트래블러스 챔피언십(총상금 2000만 달러) 우승자는 현지 시간 월요일 아침에 가려진다.29일(한국시간) 미국 코네티컷주 크롬웰의 TPC 리버 하일랜즈(파70)에서 열린 최종 라운드에서 스코티 셰플러(미국)와 빅토르 호블란(노르웨이)은 나란히 21언더파 259타로 72홀 경기를 마쳤다.그러나 연장전은 하루 뒤로 미뤄졌다.악천후 탓에 경기가 도중에 중단된 바람에 해가 떨어지기 직전에야 겨우 4라운드 경기를 마칠 수 있었고 연장전을 치르기에는 이미 땅거미가 지고 있었기 때문이다.둘은 현지 시간으로 월요일 오전에 18번 홀(파4)에서 우승자를 가리는 연장전을 벌인다.PGA투어에서 악천후 등으로 연장전이 현지 시간 월요일로 미뤄진 것은 작년 플레이어스 챔피언십 이후 1년 만이다. 당시 4라운드 경기가 낙뢰 때문에 중단됐다 재개되는 바람에 일몰 시간 직전에야 끝났고 동타로 4라운드를 마친 로리 매킬로이(북아일랜드)와 J.J. 스펀(미국)은 다음날 아침에 연장전을 벌인 끝에 매킬로이가 우승했다.2018년 파머스 인슈어런스 오픈도 제이슨 데이(호주)와 알렉스 노렌(스웨덴)의 연장전이 5차까지 이어지면서 해가 떨어져 다음날인 현지 시간 월요일에 6차 연장전이 재개됐고 데이가 우승했다.이날 셰플러는 2타를 줄였고 호블란은 1언더파 69타를 쳤다.마지막 18번 홀(파4)에서 호블란은 버디 퍼트가 아깝게 홀을 비껴갔고 셰플러는 2m 파퍼트를 넣어 승부를 연장으로 끌고 갔다.임성재는 1언더파 69타를 쳐 공동30위(11언더파 269타)에 올랐고 김시우는 3타를 잃어 공동44위(9언더파 271타)에 그쳤다.권훈 기자