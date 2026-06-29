LPGA 신인왕 출신 유해란, 이젠 메이저퀸 …KPMG 여자 PGA 챔피언십 제패

세줄 요약 유해란, KPMG 여자 PGA챔피언십 첫 메이저 제패

최종 합계 13언더파 275타, 시즌 첫 승이자 통산 4승

한국인 7번째 메이저 챔피언, 극적 역전 우승

이미지 확대 우승 트로피를 들고 기뻐하는 유해란.

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유해란이 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저퀸에 올랐다.유해란은 29알(한국시간) 미국 미네소타주 채스카의 헤이즐틴 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 LPGA투어 시즌 세번째 메이저대회 KPMG 여자 PGA챔피언십(총상금 1300만 달러) 최종 라운드애서 2언더파 70타를 쳐 최종 합계 13언더파 275타로 우승했다.유해란은 이번 시즌 첫번째 우승이자 통산 4승을 따냈다.한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 5승을 쌓고 2023년 미국 무대에 진출해 신인왕에 올랐던 유해란은 데뷔 시즌부터 매년 1승씩 꼬박꼬박 챙겼다.특히 올해는 어려운 코스 세팅과 압박감이 심한 메이저대회에서 우승해 기쁨이 더했다. 유해란은 메이저대회에서 처음 우승했다.유해란은 이 대회에서 박세리, 박인비, 박성현, 김세영, 전인지, 양희영에 이어 7번째 한국인 챔피언이 됐다. 2024년 양희영에 이후 2년 만에 탄생한 한국인 챔피언이기도 하다. 한국인 메이저 우승도 양희영에 이어 2년 만이다.올해 LPGA투어 한국인 우승자는 김효주(2승)와 이미향에 이어 유해란이 세번째고 우승 회수는 4승으로 늘어났다.유해란은 우승 상금으로 195만 달러(약 30억원)를 받았다.선두로 최종 라운드에 나선 유해란은 악천후에 경기 시작이 3시간 가량 지연된 탓인지 초반이 불안했다. 6번 홀까지 보기 3개와 버디 1개로 2타를 잃어 선두자리에 밀려났다.7번 홀(파5) 버디로 분위기를 바꾼 유해란은 9번, 10번 홀(이상 파4) 연속 버디로 다시 선두를 되찾았다.12번 홀(파4)에서 버디를 잡아내 2타차로 달아난 유해란은 챔피언조에서 맞대결을 펼친 브룩 헨더슨(캐나다)가 14번 홀(파4)에서 러프를 전전한 끝에 1타를 잃으며 3타차로 앞섰다.유해란은 이후 타수를 줄이지는 못했지만 이렇다 할 위기없이 선두를 지킨 끝에 우승으로 마무리했다.1라운드에서 1오버파 73타를 쳐 9언더파 63타를 때린 윤이나에게 무려 10타 뒤졌던 유해란은 사흘 동안 10타를 다 따라 잡아 LPGA투어 메이저대회 역사상 가장 극적인 역전 우승을 이뤘다.1964년 당시 메이저대회였던 웨스턴 여자 오픈에서 첫날 83타를 쳐 선두에 10타 뒤졌던 캐럴 만(미국)이 끝내 우승을 차지한 지 무려 62년 만이다.골프위크는 유해란이 1라운드를 마쳤을 때 우승 확률은 0.2%에 불과했다고 전했다.복부 통증 탓에 간단한 시술을 받느라 6주 동안 쉬는 바람에 시즌 두번째 메이저대회 US여자오픈을 건너뛰었던 유해란은 “마치 꿈이 이루어진 것 같습다. 그동안 메이저 챔피언이 되기 위해 몇 번이나 도전했지만 이루지 못했는대 오늘 드디어 해냈고, 지금 너무나도 행복하다”고 말했다.윤이나는 14번(파4), 18번 홀(파4) 버디로 2타를 줄인 끝에 2타차 준우승(11언더파 277타)을 차지했다.헨더슨과 데비 베버(네덜란드)가 공동3위(10언더파 278타)에 올랐다.김세영과 김아림이 공동8위(6언더파 282타)에 합류, 한국 선수 4명이 톱10에 진입했다.올해 메이저대회 3연승에 도전한 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)도 공동8위로 대회를 마쳤다.권훈 기자