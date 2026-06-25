LIV 골프 뛰는 람, 3년 만에 PGA투어 대회 출전…다음달 PD월드투어와 공동 주관 스코티시 오픈

세줄 요약 LIV 이적 후 3년 만의 PGA투어 복귀

스코티시 오픈, 공동 주관 대회로 출전

DP월드투어 자격 활용한 우회 통로

이미지 확대 US오픈에 출전해 티샷하는 욘 람.

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LIV 골프에서 활동하는 욘 람(스페인)이 3년 만에 미국프로골프(PGA)투어 대회에 출전한다.람은 오는 7월 9일 스코틀랜드 노스베릭의 르네상스 클럽에서 열리는 PGA투어 스코티시 오픈에 나간다고 골프채널 등 골프 전문 매체들이 25일(한국시간) 보도했다.람은 2023년 LIV 골프로 옮긴 뒤 PGA투어 대회 출전 금지 징계를 받았고 지금도 징계는 풀리지 않았다.하지만 스코티시 오픈은 PGA투어와 DP월드 투어가 공동 주관하는 대회이고 람은 DP월드투어 선수 자격으로 출전한다. 우회 통로를 뚫은 셈이다.람은 DP 월드투어에서도 출전 금지 징계를 받았지만 지난 5월 벌금을 납부하면서 조건부 출전권을 받았다.람은 PGA투어가 주관하지 않는 마스터스, US오픈, PGA챔피언십, 디오픈 등 메이저 대회에는 졸곧 출전해왔지만 PGA투어 주관 대회 출전은 2023년 투어 챔피언십 이후 약 3년 만이다.메이저대회 디오픈 직전에 열리는 스코티시 오픈에는 로리 매킬로이(북아일랜드), 루드비그 오베리(스웨덴), 토미 플리트우드(잉글랜드) 등 PGA투어 정상급 선수들이 출전한다.람은 LIV골프에서 뛰면서도 세계랭킹 10위를 달릴만큼 세계 최정상급 경기력을 유지하고 있다.권훈 기자