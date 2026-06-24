카카오 VX, 의령리온GC 위탁 운영

이미지 확대 카카오 VX가 위탁 운영하는 경남 의령군 의령리온GC 전경. 카카오 VX 제공.

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카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)가 경남 의령군 의령리온GC을 위탁 운영한다고 24일 밝혔다.우신레저가 보유한 의령리온GC는 자굴산 자락에 들어선 27홀의 코스가 다양한 수목과 아름다운 호수 등 자연환경과 잘 어우러졌다는 평가를 받는다.상위권 수준의 긴 코스 길이에 페어웨이와 그린 모두 굴곡이 많고 난도가 있어서 초보자부터 중상급자까지 재미있게 플레이할 수 있더. 창원, 진주, 부산, 대구 등 영남 주요 도시에서 남해고속도로, 통영대전고속도로를 이용하면 인근 IC에서 약 15분 거리에 위치해 있어 접근성도 좋다.카카오 VX는 경기도 여주시 더반GC(9홀), 대구 군위군 이지스카이GC(18홀)에 이어 의령리온GC(27홀)까지 총 3곳의 골프장을 위탁운영하게 됐다.권훈 기자