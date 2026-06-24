PGA투어, 2028년부터 1·2부로 나뉜다…상위 120여명만 총상금 최소 2000만 달러 1부에서 활동

세줄 요약 2028년부터 PGA투어 1·2부 분리 운영 발표

챔피언십 시리즈 120명 안팎, 최소 2000만 달러 상금

챌린저 시리즈 144명 규모, 승강제 도입

이미지 확대 브라이언 롤랩 PGA투어 커미셔너와 타이거 우즈.

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미국프로골프(PGA)투어가 2028년 시즌부터 상위권 선수들이 뛰는 챔피언십 시리즈와 하위권 선수들이 출전하는 챌린저 시리즈로 나뉘어 운영된다.PGA투어는 24일(한국시간) PGA투어 트래블러스 챔피언십이 열리는 미국 코네티컷주 크롬웰의 TPC 하이랜즈에서 이같은 방안을 발표했다.챔피언십 시리즈는 2월부터 8월까지 진행되며, 플레이어스 챔피언십, 4대 메이저 대회, 국제 팀 대항전(프레지던츠컵, 라이더컵)을 포함해 23~24개 대회로 구성된다.각 대회는 최소 2000만 달러의 총상금을 걸고 약 120명의 선수가 출전한다.챌린저 시리즈는 약 144명의 선수가 출전한다.챔피언십 시리즈의 상위 90명 정도는 다음 시즌 출전권이 보장되지만, 여기에 들지 못하면 챌린저 시리즈로 강등된다.반면 챌린저 시리즈의 20명은 다음 시즌 챔피언십 시리즈에 진출한다.이사회는 이날 올해를 끝으로 임기를 마치는 제이 모너핸 PGA 투어 커미셔너의 후임으로 현재 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO)를 선출했다.이에 따라 롤랩은 2027년부터 커미셔너와 CEO라는 두 개의 직책을 수행한다.한편 지난 3월 약물에 취한 채 운전하다 사고를 낸 뒤 활동을 중단하고 치료와 요양에 들어갔던 타이거 우즈(미국)가 이날 PGA투어 기자회견에 참석해 3개월 만에 공개 석상에 모습을 드러냈다.우즈는 PGA투어 정책이사로 일하고 있다.양복을 말쑥하게 차려 입어 비교적 건강해보인 우즈는 취재진 질문은 따로 받지 않았다.권훈 기자