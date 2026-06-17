골프존문화재단, 전북 고창군 취약계층에 생필품 지원

세줄 요약 고창군 취약계층 250세대 생필품 지원

골프존문화재단, 1000만원 상당 키트 전달

6년째 이어온 이웃사랑 행복나눔 사업

이미지 확대 박영준 골프존문화재단 팀장(오른쪽부터), 심덕섭 고창군수, 박광국 골프존카운티 선운CC 지배인 . 골프존그룹 제공.

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골프존문화재단(이사장 김영찬)이 전북 고창군 취약계층 250세대에 1000만원 상당의 생필품을 전달했다고 17일 밝혔다.골프존문화재단은 2021년부터 6년째 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’을 통해 경제적 어려움을 겪는 이웃들에게 생필품을 지원해왔다.16일 고창군청에서 열린 후원식에는 박영준 골프존문화재단 팀장, 심덕섭 고창군수, 박광국 골프존카운티 선운CC 지배인 등 관계자들이 참석했다.재단이 마련한 생필품 키트는 장기간 보관 가능한 간편식 등으로 구성됐으며, 고창군청 사회복지과를 통해 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다.골프존문화재단 김영찬 이사장은 “골프존문화재단은 취약계층의 생활 안정을 돕기 위해 매월 생필품을 지원하고 있다”며 “앞으로도 도움이 필요한 이웃들과 함께하며 지역사회에 희망과 행복을 전하는 데 최선을 다할 것”이라고 전했다.권훈 기자