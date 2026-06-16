셰플러, 극강의 난코스에서 커리어 그랜드슬램 도전

세줄 요약 셰플러, US오픈 첫 우승으로 그랜드슬램 도전

시네콕 힐스GC, 극강 난코스로 우승 변수 확대

매킬로이·스펀·한국 선수들 출전 경쟁 가세

이미지 확대 19일 개막하는 US오픈에서 커리어 그랜드 슬램을 노리는 스코티 셰플러의 티샷 모습.

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남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 4대 메이저대회를 모조리 우승하는 커리어 그랜드 슬램에 도전장을 냈다.셰플러는 19일(한국시간)부터 나흘 동안 미국 뉴욕주 사우샘프턴의 시네콕 힐스GC(파70)에서 열리는 제126회 US오픈에 출전한다.시즌 세번째 메이저대회인 US오픈에서 우승하면 그는 진 사라젠, 벤 호건, 잭 니클라우스, 타이거 우즈(이상 미국), 게리 플레이어(남아공), 로리 매킬로이(북아일랜드)에 이어 역대 7번째 커리어 그랜드 슬램을 완성한다.셰플러는 마스터스에서 2번 우승했고 PGA 챔피언십과 디오픈을 각각 한 차례씩 제패했지만 아직 US오픈 우승과 인연이 없다. 2022년 준우승이 최고 성적이다.셰플러는 “커리어 그랜드슬램은 모든 골프 선수의 꿈”이라며 “US오픈에서 꼭 우승하고 싶다”고 말했다.공교롭게도 대회 마지막 날인 21일(현지시간)은 셰플러의 만 30세 생일이다.대회가 열리는 시네콕힐스GC는 골프 대회가 열리는 코스 가운데 극강의 난도를 자랑한다.2004년 대회 때는 그린이 너무 빠르고 건조해서 선수들이 항의할 정도였다.2018년에 브룩스 켑카(미국)의 우승 스코어는 1오버파 281타였다. 단 한 명도 언더파 스코어를 치지 못했다는 얘기다.코스를 어렵게 세팅하는 US오픈이지만 오버파 우승은 드물다.마스터스 2연패를 달성한 매킬로이는 시즌 두번째 메이저 트로피를 노린다. 그는 2011년에 US오픈 정상에 오른 바 있다.세계랭킹 3위 캐머런 영(미국)은 생애 첫 메이저대회 정상을 노크한다.지난해 챔피언 J.J. 스펀(미국)은 2018년 켑카 이후 8년 만에 대회 2연패를 겨냥하고 출사표를 냈다.한국 선수로는 김시우, 임성재, 김주형이 출전한다.권훈 기자