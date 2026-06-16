혼마골프, 부가티와 협업한 한정판 컬렉션 출시

이미지 확대 ‘혼마×부가티: 아이콘스’ 한정판 골프 클럽. 혼마골프 제공.

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골프 브랜드 혼마가 초고가 스포츠카 브랜드 부가티(Bugatti)와 협업해 양사의 철학을 담은 골프 클럽 컬렉션 ‘혼마×부가티: 아이콘스’를 공개했다고 16일 밝혔다.이번 컬렉션은 혼마의 정교한 클럽 제작 기술과 부가티의 디자인 철학을 결합해 필드 위 퍼포먼스는 물론 소유 가치까지 함께 담아낸 것이 특징이다.드라이버 헤드 페이스에는 부가티의 계기판에서 영감을 받은 디테일을 적용했으며, 퍼터에는 부가티의 ‘B’ 로고에서 착안한 헤드 디자인을 반영했다. 컬렉션 라인업은 최고급 ‘베레스 슈퍼 프리미엄’, 퍼포먼스 중심의 ‘투어 월드 프리미엄’, ‘슈퍼 프리미엄 부가티 퍼터’ 등 세 가지로 구성된다.이번 한정판 컬렉션은 드라이버, 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언 세트, 퍼터로 구성되며 전용 헤드커버와 박스, 액세서리가 포함된 풀 세트 형태로 판매된다.권훈 기자