최종일 4타 줄인 김주형, 공동15위…교통사고 후유증 극복한 컬리는 생애 첫 우승

세줄 요약 김주형, 최종일 4언더파로 공동15위 도약

최근 부진 탈출 계기 마련, 톱10은 불발

버드 컬리, 교통사고 후유증 딛고 첫 우승

이미지 확대 김주형의 티샷.

이미지 확대 아내, 자녀와 함께 우승의 기쁨을 나누는 버드 컬리.

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오는 9월 나고야·아이치 아시안게임에 출전할 김주형이 미국프로골프(PGA)투어 RBC 캐나다 오픈(총상금 980만 달러)에서 최종일 순위를 크게 끌어올렸다.김주형은 15일(한국시간) 캐나다 온타리오주 케일던의 TPC 토론토 앳 오스프레이 북코스(파70)에서 열린 대회 4라운드에서 보기없이 4언더파 66타를 쳤다.최종 합계 10언더파 270타를 적어낸 김주형은 공동15위로 대회를 마쳐 최근 2차례 대회에서 모두 50위 밖으로 밀렸던 부진에서 벗어날 계기를 만들었다.전날 공동32위에서 무려 17계단 순위가 올랐다. 톱10에 진입하지 못한 게 아쉬웠다.8년 전 교통사고로 크게 다쳐 선수 생활을 접을 뻔 했던 버드 컬리(미국)는 이날 인간 승리 드라마를 썼다.이날 5언더파 65타를 쳐 최종 합계 17언더파 263타로 우승한 그는 36살의 나이에 무려 239번째 출전 대회 만에 따냈다.그는 2018년 타고 가던 차가 다른 차와 부딪혀 중상을 입고 기적적으로 투어에 복귀했지만 후유증에 도져 4년 가량 대회에 출전하지 못했다.2024년 투어로 돌아왔지만 이 대회 전까지 3시즌 동안 톱10 입상이 6번에 그쳤던 그는 이번 대회에서 나흘 내내 선두권을 달린 끝에 우승했다.우승 상금 176만4천 달러(약 26억8천만원)를 받은 컬리는 “힘든 시기에 도와준 모든 분들께 감사드린다”면서 “아내에게 이번 우승을 감사의 표시로 바친다”고 말했다.권훈 기자