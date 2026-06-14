KLPGA ‘철녀’ 안송이, 400경기 출장 금자탑

세줄 요약 KLPGA 최초 400경기 출장, 안송이 대기록

2010년부터 17년 연속 시드 유지, 꾸준함

첫 우승·최다 경기 첫 우승 기록도 보유

이미지 확대 경기 중 팬들의 응원에 화답하는 안송이. KLPGA 제공.

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안송이(36)가 한국여자프로골프(KLPGA)투어 최초로 400경기 출장이라는 전인미답의 경지를 밟았다.안송이는 11일부터 14일까지 경기도 양주시 레이크우드CC에서 열린 KLPGA투어 시즌 첫번째 메이저 대회 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈 골프선수권대회에 출전했다.이 대회는 안송이의 400번째 출전 대회다. 앞서 KLPGA투어에서 맨먼저 300경기 출정이라는 대기록을 세웠던 안송이는 또 한번 KLPGA투어 역사에 굵직한 발자취를 찍었다.안송이는 2010년부터 올해까지 17년 연속 KLPGA투어 시드를 지키면서 이런 대기록을 완성했다.철저한 자기 관리와 체력 훈련으로 이뤄낸 결과물이다.안송이는 또 지난 지난 2019년 11월 KLPGA 투어 237번째 출전 대회였던 ADT캡스 챔피언십에서 생애 첫 우승을 따내 당시까지 역대 최다 경기 첫 우승 기록을 세우기도 했다. 이 기록은 나중에 동갑 친구인 박주영이 278번째 대회 만에 우승해 깨졌지만, 안송이의 꺾이지 않는 의지를 상징하는 기록으로 남아있다.안송이는 이번 시즌 KLPGA투어 처음으로 통산 300경기 컷 통과 달성도 예약했다.그는 295번이나 컷을 통과했다.안송이는 “처음 골프를 시작하고 투어에 데뷔했을 때는 내가 이렇게 오랫동안 1부 투어에서 뛸 수 있을 거라곤 상상도 하지 못했다. 시드를 잃고 좌절했던 순간도 많았지만, 포기하지 않고 묵묵히 한 홀 한 홀 돌다 보니 어느새 400경기라는 뜻깊은 숫자에 도달했다”면서 “내 골프는 아직 완벽하지 않다. 더 좋은 골프를 보여드릴 때까지 은퇴는 미뤄두고, 이왕이면 메이저 대회에서 통산 3번째 우승컵을 들어 올리는 꿈을 향해 다시 달리겠다“고 말헸다.KLPGA투어는 오는 19일 인카금융 더헤븐 마스터즈 1라운드를 마치고 안송이의 400경기 출장 기념식을 열 예정이다.권훈 기자