‘아차 로컬룰’… 박현경, 경기 중 금지된 거리측정기 사용하다 실격

세줄 요약 한국여자오픈서 거리측정기 금지 규정 위반 실격

박현경, 1~3번 홀 여러 차례 사용 사실 인정

KGA 로컬룰 따라 2회 이상 사용 시 실격 적용

이미지 확대 거리 측정기 금지 규정을 깜빡 놓쳐 실격당한 박현경. 대한골프협회 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 간판급 선수인 박현경이 시즌 첫번째 메이저대회 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 첫날 규정을 눈여겨 보지 않았다가 실격됐다.박현경은 11일 경기 양주시 레이크우드CC(파71)에서 열린 대회 1라운드 3번 홀을 마치고 실격 통보를 받았다.실격 사유는 전자식 거리 측정기 사용 금지 규정 위반.대회를 주관하는 대한골프협회(KGA)는 이 대회에서 전자식 거리 측정기 1차례 사용에 2벌타를 부과하고 2번 이상 사용하면 실격시키는 로컬룰을 시행하고 있다.박현경이 전자식 거리 측정기를 사용했다는 제보를 받은 경기위원회가 출동해 확인한 결과 박현경은 1번 홀부터 3번 홀까지 여러차례 사용했다고 실토해 바로 실격 처분을 받았다.한국 여자 프로 골프에서 경기 중 거리 측정기를 사용하지 못하는 대회는 대한골프협회가 주관하는 메르세데스-벤츠 한국여자오픈이 유일하다.한국여자프로골프(KLPGA)투어가 주관하는 나머지 대회에서는 전자식 거리 측정기 사용이 허용된다. 다만 KLPGA투어도 코스 높낮이에 따른 거리 보정 기능 사용은 금지한다.1년에 한번 밖에 치르지 않는 대한골프협회 주관 여자 프로 골프 대회라서 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 때는 거리 측정기 금지 규정을 미처 숙지못한 선수들이 무심코 거리 측정기를 사용하다 벌타를 받는 사례는 드물지 않다.해마다 서른번 가까이 출전하는 대회 가운데 딱 한 차례 대회 한국여자오픈만 거리 측정기 사용을 금지하고 있기에 헛갈릴 수 있다.이날도 왕즈쉬엔(중국)은 1번 홀(파5)에서 무심코 거리 측정기를 들었다가 2벌타를 받아 파를 하고도 스코어카드에는 더블보기로 적어야 했다.지난 2024년 대회 때도 전우리가 거리 측정기 금지 규정을 모르고 여러번 사용하다가 3홀 밖에 치르지 못하고 실격된 적이 있다.대회조직위원회는 대회 전 로컬룰 규정을 따로 인쇄해 선수들에게 나눠주고 있지만 이를 꼼꼼하게 살피지 않은 선수의 불찰이 실격이라는 참사를 불렀다.권훈 기자