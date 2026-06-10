타이틀리스트, 신제품 GTS 드라이버 출시

세줄 요약 타이틀리스트, GTS 드라이버 신제품 출시

스피드와 안정성 동시 구현 목표 제시

GTS2·3·4로 성향별 기능 차별화

이미지 확대 타이틀리스트 신제품 GTS 드라이버의 3가지 모델 GTS2, GTS3, GTS4. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트가 신제품 GTS 드라이버를 출시한다고 10일 밝혔다.신제품 GTS 드라이버는 스피드와 안정성이라는 두가지 목표를 동시에 구현한다는 타이틀리스트의 드라이버 설계와 제작 철학에 따라 개발됐다.GTS 드라이버는 3가지 모델 (GTS2, GTS3, GTS4)로 구성됐다.GTS2는 높은 관용성과 안정적인 탄도를 바탕으로, 일관된 티샷을 원하는 골퍼에게 적합한 모델이다.높은 관용성 설계를 통해 미스 샷에서도 볼 스피드 손실을 최소화하고 곧고 긴 비거리를 만들어낸다.GTS3는 정교한 샷 컨트롤을 원하는 골퍼를 위한 모델이다. 힐과 토우 방향으로 이동 가능한 트랙 기반 CG 조정 시스템을 통해 구질과 탄도를 세밀하게 조정할 수 있다.GTS4는 낮은 스핀과 강한 탄도를 통해 보다 효율적인 비거리를 구현하도록 설계됐으며, 스플릿 매스 프레임 구조를 기반으로 로우 스핀에서도 안정성을 확보한 것이 특징이다.권훈 기자