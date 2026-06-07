20세2개월 문동현, 69년 된 KPGA 선수권 최연소 우승

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세줄 요약 문동현, KPGA 선수권 최연소 우승

최종 합계 9언더파 275타로 첫 승

16번 홀 칩샷 버디로 역전승 완성

이미지 확대 문동현의 드라이버 티샷. KPGA 제공.

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한국프로골프(KPGA)투어 2년차 문동현이 69회째를 맞은 KPGA 선수권대회에서 최연소 우승을 차지했다.문동현은 7일 경남 양산시 에이원CC(파71)에서 열린 대회 최종 라운드에서 2언더파 69타를 쳐 최종 합계 9언더파 275타로 우승했다.김찬우를 1타 차로 따돌린 문동현은 지난해 데뷔한 이후 처음 우승했다.20세 2개월 2일에 우승한 문동현은 KPGA 선수권대회 역대 최연소 우승 기록을 갈아치웠다.이전 기록은 22세 19일에 우승했던 2023년 챔피언 최승빈이었다.문동현은 우승 상금 3억2천만원과 함께 2031년까지 KPGA 투어 출전권, 제네시스 대상 포인트 1천300점을 받았다.1타차 공동2위로 최종 라운드를 시작한 문동현은 혼전 속에 16번 홀(파4)에서 30야드 칩샷이 홀에 빨려들어가는 버디로 승기를 잡았다.단독 선두로 치고 나온 문동현은 남은 2개 홀을 파로 막아냈고 1바차로 쫓던 김찬우 등이 터수를 줄이지 못하면서 짜릿한 역전 우승을 달성했다.용모와 경기력이 어릴 때 임성재를 떠올리게 하는데다 2024년 아마추어 때 출전한 우리은행 챔피언십에서 임성재와 우승 경쟁 끝에 준우승을 차지했던 문동현은 ‘리틀 임성재’라는 별명으로 불린다.문동현은 “최연소 우승이라는 사실은 몰랐다. 아직 어안이 벙벙하다. 마지막 퍼트까지 긴장을 늦추지 못했다. 고생하신 부모님께 감사드린다”고 말했다.권훈 기자