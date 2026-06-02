KLPGA 통산 20승 박민지, 세계랭킹 57계단 상승해 104위

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세줄 요약 박민지, 세계랭킹 104위로 57계단 상승

Sh수협은행 MBN 여자오픈 우승, 통산 20승

주수빈 210위, 이소미 41위, 상위권 유지

이미지 확대 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승한 박민지가 두팔을 들고 기뻐하고 있다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 통산 20승을 달성한 박민지의 세계랭킹이 57계단 올랐다.박민지는 2일 발표된 여자골프 주간 세계랭킹에서 104위에 올랐다. 지난 주에는 161위였다.박민지는 지난달 31일 끝난 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 우승해 KLPGA 투어 역대 세 번째로 통산 20승을 달성한 선수가 됐다.2021년 6승, 2022년에도 6승을 올렸던 박민지는 한때 세계랭킹이 12위까지 오르기도 했다.미국여자프로골프(LPGA) 투어 숍라이트 LPGA에서 공동 4위를 한 주수빈은 지난주보다 42계단 오른 210위가 됐다.주수빈과 함께 공동4위를 차지한 이소미는 2계단 오른 41위에 자리잡았다.세계랭킹 1위는 넬리 코르다(미국), 2위는 지노 티띠꾼(태국), 3위는 김효주가 차지하는 등 지난주와 변동이 없었다.권훈 기자