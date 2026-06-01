KLPGA 선수 27명이 유소년 골프 꿈나무에 멘토링

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이미지 확대 2026 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링에 참가한 KLPGA 선수들과 유소년 골프 꿈나무들. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 5월 30일부터 31일까지 이틀 동안 경기 용인시 써닝포인트CC에서 2026 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링 행사를 열었다고 1일 밝혔다.2014년부터 시작한 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링은 KLPGA투어 선수들이 유소년 골프 꿈나무들에게 샷과 퍼트 등 기술 레슨 뿐 아니라 골프와 진로에 대한 고민을 들어주고 답해주면서 골프 선수로 성장할 수 있도록 돕는 행사다.올해는 초등부(4~6학년) 39명과 중등부 39명 등 78명이 참석한 가운데 KLPGA투어 우승 경험이 있는 송가은과 유효주를 비롯해 이번 시즌 드림투어 우승자 강지선, 정지현, 강채연 등 모두 26명의 선수가 멘토로 참여해 유소년들에게 노하우와 경험을 전수했다.권훈 기자