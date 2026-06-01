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KLPGA 선수 27명이 유소년 골프 꿈나무에 멘토링

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권훈 기자
수정 2026-06-01 11:40
입력 2026-06-01 11:40
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2026 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링에 참가한 KLPGA 선수들과 유소년 골프 꿈나무들. KLPGA 제공.
2026 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링에 참가한 KLPGA 선수들과 유소년 골프 꿈나무들. KLPGA 제공.


한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 5월 30일부터 31일까지 이틀 동안 경기 용인시 써닝포인트CC에서 2026 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링 행사를 열었다고 1일 밝혔다.

2014년부터 시작한 KLPGA 엘리트 유소년 골프 멘토링은 KLPGA투어 선수들이 유소년 골프 꿈나무들에게 샷과 퍼트 등 기술 레슨 뿐 아니라 골프와 진로에 대한 고민을 들어주고 답해주면서 골프 선수로 성장할 수 있도록 돕는 행사다.
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올해는 초등부(4~6학년) 39명과 중등부 39명 등 78명이 참석한 가운데 KLPGA투어 우승 경험이 있는 송가은과 유효주를 비롯해 이번 시즌 드림투어 우승자 강지선, 정지현, 강채연 등 모두 26명의 선수가 멘토로 참여해 유소년들에게 노하우와 경험을 전수했다.

권훈 기자
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