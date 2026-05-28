LIV골프 합류 문도엽, 1라운드 공동 11위 선전…디섐보 첫날부터 선두 나서며 2연패 시동

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세줄 요약 문도엽, LIV 첫 출전서 공동 11위 선전

송영한도 공동 11위, 한국 선수 상위권

디섐보 5언더파 공동 선두, 2연패 시동

이미지 확대 문도엽.LIV 골프제공

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한국프로골프(KPGA) 투어 제네시스 포인트 1위를 달리다 올 시즌 LIV 골프에 합류한 문도엽이 자신의 첫 출전 대회에서 선전을 펼쳤다.문도엽은 28일 부산 아시아드 컨트리클럽(파70)에서 열린 LIV 골프 코리아 1라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 합해 2언더파 68타로 공동 11위에 올랐다. 지난해 인천 대회에서 우승을 차지한 브라이슨 디섐보(미국)는 버디 7개, 보기 2개를 기록하며 5언더파 65타로 공동 1위에 올랐다.각 홀에서 동시에 출발하는 샷건 방식으로 11번 홀(파4)에서 시작한 문도엽은 13번 홀(파3)에서 티샷을 홀 5.5ｍ에 붙이며 첫 버디를 잡았고 14번 홀(파4)에서도 연속 버디에 성공했다. 18번 홀(파4)에서도 버디를 잡은 문도엽은 5번 홀(파4)에선 아쉽게 3.3ｍ 파 퍼트를 넣지 못했다.KPGA 투어에서 통산 6승을 거뒀고 올해 KPGA 경북오픈에서 우승한 문도엽은 최근 와일드카드로 물러난 교포 선수 대니 리(뉴질랜드)를 대신해 코리안 골프클럽의 일원으로 LIV 골프에 뛰어들었다.문도엽은 “이전까지 출전했던 다른 대회와 달리 샷건 방식으로 치러진 데다 경기 내내 음악이 나와 어색한 부분이 있었고 첫 경기라 긴장했다”며 “그렇지만 아시아드 컨트리클럽에서 경기를 치른 경험이 있고 많은 국내 팬이 응원해주셔서 잘 친 것 같다. 아드레날린이 많이 나와 공이 멀리 가더라”라고 말했다.일본프로골프 투어(JGTO)에서 통산 2승을 거두고 올해 LIV 골프에 데뷔한 송영한도 버디 4개, 보기 2개를 합해 2언더파 68타로 문도엽과 함께 공동 11위에 이름을 올렸다.코리안 골프클럽의 주장인 안병훈은 버디 1개와 보기 1개로 이븐파 70타 공동 27위, 김민규는 버디 2개, 보기 3개를 기록해 1오버파 71타로 공동 38위를 기록했다.디섐보를 비롯해 찰스 하월 3세(미국)와 스콧 빈센트(짐바브웨)도 리더보드 맨위에 이름을 올렸다. 올 시즌 7차례 LIV 골프 대회에서 우승 두 차례, 준우승 3차례를 기록한 욘 람(스페인)은 이븐파 70타, 공동 27위로 출발했다.2022년에 출범한 글로벌 프로골프 투어 LIV 골프는 지난해 처음 찾은 한국에서 2년 연속 정규 대회를 개최했다. 이날 경기장엔 수많은 국내 골프팬이 몰려 세계 최정상급 선수의 플레이를 지켜봤다.이제훈 전문기자