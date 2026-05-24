‘예비아빠’ 양지호, 예선 거친 선수로는 한국오픈 사상 첫 우승

세줄 요약 예선 통과 양지호, 한국오픈 사상 첫 우승

최종 9언더파 275타, 2위와 4타 차 제압

3년 만의 KPGA 통산 3승, 와이어 투 와이어

이미지 확대 우승 트로피를 든 양지호. 대한골프협회 제공.

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양지호가 68회째를 맞은 내셔널 타이틀 골프 대회인 한국오픈 선수권대회에서 예선을 거쳐 출전한 선수로는 처음으로 우승했다.양지호는 24일 충남 천안의 우정힐스 컨트리클럽(파71)에서 열린 코오롱 제68회 한국오픈(총상금 14억원) 최종 4라운드에서 5타를 잃었지만 최종 합계 9언더파 275타로 정상에 올랐다.찰리 린드(스웨덴·5언더파 279타)를 4타 차로 따돌린 양지호는 2023년 하나은행 인비테이셔널 이후 3년 만에 한국프로골프(KPGA)투어 통산 3번째 정상에 올랐다.우승 상금은 5억원이지만 보너스 2억원을 더해 양지호는 이번 대회에서만 총 7억원을 받았다. 애초 이번 대회는 LIV 골프가 50만 달러를 지원하기로 하면서 총상금이 20억원으로 증액됐으나 최근 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 후원이 중단되면서 위기에 놓인 LIV 골프가 지원을 철회하면서 총상금은 작년과 똑같은 14억원이 됐다.총상금 증액에 따라 7억원으로 올랐던 이번 대회 우승 상금도 5억원으로 돌아갔지만, 대회 조직위원회는 특별 우승 상금 2억원을 추가했다.양지호는 7월 열리는 디오픈 챔피언십 출전권에 KPGA투어 5년 시드와 아시안프로골프투어 2년 시드 등 푸짐한 특전을 손에 넣었다.양지호는 한국오픈 사상 처음으로 예선을 거쳐 출전해 우승한 선수로 이름을 남겼다.1990년 김성종이 예선을 거쳐 출전해서는 준우승을 차지한 적이 있지만 우승은 양지호가 처음이다.예선을 18위로 마쳐 출전하지 못할 뻔했던 양지호는 결원이 생기면서 극적으로 출전 기회를 얻은 이번 대회에서 1라운드부터 한 번도 선두를 놓치지 않는 와이어 투 와이어 우승까지 달성했다.한국오픈의 와이어 투 와이어 우승은 2023년 한승수(미국) 이후 3년 만이자 통산 14번째다.양지호는 지난 두번의 우승은 아내 김유정 씨가 캐디로 도왔지만 이번에는 김 씨가 첫 아이를 임신한 바람에 전문 캐디를 대동했다.양지호는 오는 12월 아버지가 된다.“상금은 잘 모아놨다가 아내와 아이를 잘 뒷바라지하겠다”면서 “생각지도 못한 우승을 이뤘다. 앞으로 골프 인생 계획을 새로 짜야 할 것 같다”고 기뻐했다.왕정훈과 배상문이 3위(4언더파 280타)에 올랐고 미국프로골프(PGA)투어에서 1승을 올리고 LIV 골프에서도 한번 우승한 아브라암 안세르(멕시코)는 공동 5위(3언더파 281타)로 대회를 마쳤다.권훈 기자