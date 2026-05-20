대중골프장협회, 전문경영인회에서 안전사고 예방 대책 논의

이미지 확대 대중골프장 5월 전문경영인회에서 인삿말을 하는 한국대중골프장협회 김태영 상근 부회장. 한국대중골프장협회 제공.

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한국대중골프장협회(회장 우정석)는 ‘대중골프장 5월 전문경영인회’를 개최하고 골프장 타구사고, 카트 낙상사고, 미끄럼 사고 등 각종 안전사고 사례를 중심으로 예방대책을 논의했다고 20일 밝혔다.대중골프장 5월 전문경영인회는 19일 충남 공주시 포웰CC 프린세스에서 대중골프장 전문경영인 등 40여명이 참석한 가운데 열렸다.이날 회의에서는 참석자들은 또 개인정보 유출사고 방지 및 랜섬웨어 대응 등 정보보안 관리 강화 방안에 대해 각별한 관심과 노력을 기울이자고 공감했다.한국대중골프장협회 김태영 상근부회장은 “안전사고 및 보안사고 방지를 위해 골프장의 각종 시설물과 장비에 대해 철저한 점검과 관리 등 사전 예방조치가 매우 중요하다”고 당부하면서 협회도 “각 분야별 전문 기관의 자문과 지속적 정보 공유를 통해 회원사에 실질적 도움이 될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.권훈 기자