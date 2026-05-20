메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

대중골프장협회, 전문경영인회에서 안전사고 예방 대책 논의

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권훈 기자
수정 2026-05-20 15:09
입력 2026-05-20 15:09
이미지 확대
대중골프장 5월 전문경영인회에서 인삿말을 하는 한국대중골프장협회 김태영 상근 부회장. 한국대중골프장협회 제공.
대중골프장 5월 전문경영인회에서 인삿말을 하는 한국대중골프장협회 김태영 상근 부회장. 한국대중골프장협회 제공.


한국대중골프장협회(회장 우정석)는 ‘대중골프장 5월 전문경영인회’를 개최하고 골프장 타구사고, 카트 낙상사고, 미끄럼 사고 등 각종 안전사고 사례를 중심으로 예방대책을 논의했다고 20일 밝혔다.

대중골프장 5월 전문경영인회는 19일 충남 공주시 포웰CC 프린세스에서 대중골프장 전문경영인 등 40여명이 참석한 가운데 열렸다.

이날 회의에서는 참석자들은 또 개인정보 유출사고 방지 및 랜섬웨어 대응 등 정보보안 관리 강화 방안에 대해 각별한 관심과 노력을 기울이자고 공감했다.
비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

한국대중골프장협회 김태영 상근부회장은 “안전사고 및 보안사고 방지를 위해 골프장의 각종 시설물과 장비에 대해 철저한 점검과 관리 등 사전 예방조치가 매우 중요하다”고 당부하면서 협회도 “각 분야별 전문 기관의 자문과 지속적 정보 공유를 통해 회원사에 실질적 도움이 될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
대중골프장협회 5월 전문경영인회의 주요 논의 주제는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기