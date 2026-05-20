카카오골프예약, 일본 홋카이도 여름 골프 실시간 예약 서비스 개시

세줄 요약 일본 홋카이도 포함 실시간 예약 서비스 개시

약 500개 골프장, 홋카이도 60여 곳 제공

대기 예약 대신 즉시 확정, 일정 불확실성 해소

이미지 확대 카카오골프예약의 일본 홋카이도 여름 골프 실시간 예약 서비스 안내. 카카오 VX 제공.

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㈜카카오 VX(공동대표 문태식·김창준)의 ‘카카오골프예약’ 플랫폼이 여름철 골프로 이름난 일본 홋카이도를 포함한 일본 전역의 실시간 골프 예약 서비스를 시작한다고 20일 밝혔다.이번 서비스의 핵심은 국내 골퍼들이 여름철에 가장 선호하는 홋카이도 지역의 골프장을 항공권 예약처럼 실시간으로 확인하고 즉시 확정할 수 있다는 점이다.일본 전역 약 500여 개 골프장에 대한 예약 서비스를 제공하고 있는 카카오골프예약은 여름철에도 선선한 날씨의 홋카이도 지역에서만 60여 개 명문 골프장 티타임을 실시간으로 확보해 골퍼들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.기존 해외 골프 예약이 예약을 신청한 뒤 현지 골프장의 확답을 기다려야 하는 ‘대기 예약’ 방식인 것과 달리 카카오골프예약은 이용자가 원하는 날짜와 티타임을 선택하면 그 즉시 예약이 확정된다. 여행 일정을 세우는 과정에서의 불확실성을 해소하고 계획한 스케줄에 맞춘 골프 라운드도 할 수 있게 됐다.홋카이도는 여름철 평균 기온이 낮아 쾌적한 라운드가 가능할 뿐만 아니라 빼어난 자연경관과 먹거리로 국내 골퍼들에게 매해 여름철 인기 1위 골프 여행 목적지로 꼽힌다.권훈 기자