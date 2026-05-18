유해란, LPGA투어 크로거 퀸 시티 챔피언십 준우승…신예 워드, 시즌 첫 우승

세줄 요약 유해란, 최종합계 10언더파로 준우승

전반 버디 5개로 공동 선두까지 추격

로티 워드, 시즌 첫 우승이자 통산 2승

이미지 확대 그린을 살피는 유해란.

이미지 확대 우승 트로피를 들고 활짝 웃는 로티 워드.

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유해란이 미국여자프로골프(LPGA)투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러)에서 아쉬운 준우승을 거뒀다.유해란은 18일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와 컨트리클럽(파70)에서 열린 대회 최종 라운드에서 3언더파 67타를 쳤다.최종합계 10언더파 270타를 적어낸 유해란은 우승자 로티 워드(잉글랜드)에 2타 뒤진 2위로 대회를 마쳤다.이번 시즌 거둔 최고 순위지만 아쉬움이 더 컸다.워드에 4타 뒤진 채 최종 라운드를 시작한 유해란은 전반에만 버디 5개를 쓸어담아 공동 선두로 올라섰다.워드를 바짝 압박하던 유해란은 그러나 13번 홀(파4)에서 짧은 거리 파퍼트를 놓친 뒤 보기 퍼트마저 홀을 돌아나오는 실수로 추격에 스스로 찬물을 끼얹었다.13번 홀에서 워드가 1타를 잃고 유해란이 14번 홀(파5)에서 버디를 잡아내 다시 1타차로 따라 붙었다.승부는 워드가 17번 홀(파4)에서 먼거리 버디 퍼트를 집어넣어 2타차로 달아나면서 사실상 끝났다.작년 LPGA투어에 뛰어든 뒤 ISPS 한다 여자 스코티시 오픈에서 생애 첫 우승을 차지했던 워드는 시즌 첫 우승이자 통산 두번째 정상에 올랐다.고진영은 보기 없이 버디 5개를 잡아내는 선전을 펼친 끝에 공동 5위(합계 7언더파 273타)에 올랐다. 고진영은 이번 시즌 들어 처음 톱10에 이름을 올렸다.세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 공동8위(5언더파 275타)에 올라 이번 시즌 출전한 7개 대회에서 처음 2위 밖 성적을 냈다.권훈 기자