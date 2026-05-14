KLPGA 유현조, 우승 기념 어린이재활센터에 2000만원 기부

세줄 요약 우승 공약 이행, 재활센터 2000만원 기부

지난 3월 이어 두 번째 기부, 선행 지속

소아 재활 인프라 부족 공감, 연말까지 약속

이미지 확대 DB 위민스 챔피언십을 앞두고 우승 공약을 알리는 유현조. 넥스트크리에이티브 제공.

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롯데의료재단(이사장 김천주)는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 유현조가 보바스어린이재활센터에 2000만원을 기부했다고 14일 밝혔다지난 3일 끝난 KLPGA투어 DB 위민스 챔피언십에서 우승한 유현조는 대회에 앞서 “우승하면 보바스어린이재활센터에 기부하겠다”고 공약한 바 있다.유현조는 지난 3월에도 보바스어린이재활센터에 2000만원을 기부했다.유현조는 국내 소아 재활치료 인프라가 턱없이 부족하다는 현실에 깊이 공감하고 장애아동들이 보다 나은 환경에서 지속적인 치료를 받을 수 있도록 연말까지 꾸준하게 기부를 계속하겠다는 뜻을 전했다.권훈 기자