최혜진, LPGA 미즈호 아메리카스 오픈 공동3위…티띠꾼, 대회 2연패

이미지 확대 캐디와 코스 공략을 논의하는 최혜진.

이미지 확대 우승 트로피를 들고 미소짓는 지노 티띠꾼.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최혜진이 이번 시즌 개인 최고 순위를 갈아치웠다.최혜진은 11일(한국시간) 미국 뉴저지주 웨스트 골드웰의 마운틴 리지 컨트리 클럽(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 미즈호 아메리카스 오픈(총상금 325만달러) 최종 라운드에서 1타를 줄인 끝에 공동3위(8언더파 280타)에 올랐다.공동3위는 최혜진이 올해 거둔 최고 순위다. 그동안 지난 3월 블루베이 LPGA 공동5위가 가장 좋은 성적이었다.혼다 LPGA 타일랜드 공동8위를 포함해 이번 시즌 세번째 톱10 진입이다.최혜진은 선두에 3타 뒤진 3위로 최종 라운드에 나서 미국 진출 이후 첫 우승 기회였지만 최종일 뒷심 부족이 아쉬웠다.9번 홀까지 버디 2개를 잡아내고도 보기 2개를 곁들여 제자리 걸음을 걸은데다 11번 홀(파4) 버디 이후 18번 홀까지 7개 홀에서 1타도 줄이지 못했다.최종 라운드를 선두로 시작한 지노 티띠꾼(태국)은 3언더파 69타를 쳐 최종 합계 13언더파 275타로 우승했다.2, 3번 홀 연속 버디로 일찌감치 승기를 잡은 티띠꾼은 13번 홀(파5) 보기로 주춤했지만 16번 홀(파3) 버디로 쐐기를 박고 18번 홀(파4)에서는 우승 자축하는 버디를 잡아내 2위 인뤄닝(중국)을 4타차로 제쳤다.티띠꾼은 작년에 이어 대회 2연패를 달성했다. 2월 혼다 LPGA 타일랜드에 이어 시즌 2번째 우승이다.통산 우승은 9승으로 늘어났다.우승 상금 48만7500달러를 받은 티띠꾼은 통산 상금이 1831만 달러로 불었다. 티띠꾼은 역대 가장 빨리 통산 상금 1800만 달러를 돌파한 선수가 됐다.올해 LPGA투어에서는 11개 대회 밖에 치르지 않았는데도 3승의 넬리 코르다(미국), 2승의 김효주와 티띠꾼 등 벌써 3명이 두번 이상 우승했다.지난해에는 개막전부터 26개 대회를 치를 때까지 2승 선수가 나오지 않았던 작년과 딴판이다.교포 선수 앨리슨 리, 제니 배(이상 미국)와 가비 로페스(멕시코)가 최혜진과 함께 공동3위에 합류했다.신지은이 공동7위(6언더파 282타)에 올랐다.권훈 기자