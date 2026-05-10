아시안게임 은메달 땄던 오승택, KPGA투어 생애 첫 우승

이미지 확대 우승 트로피를 든 오승택. KPGA 제공.

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2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 은메달을 땄던 기대주 오승택이 오랜 기다림 끝에 한국프로골프(KPGA)투어에서 처음 정상에 오르는 기쁨을 맛봤다.오승택은 10일 전남 영암군 골프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72)에서 열린 KPGA투어 파운더스컵(총상금 7억원) 최종 라운드에서 5언더파 67타를 몰아쳐 최종 합계 12언더파 276타로 우승했다.정찬민을 1타차로 따돌린 오승택은 2021년 KPGA투어에 데뷔한 지 5년 만에 첫 우승을 신고했다.오승택은 아마추어 시절 국가상비군과 국가대표를 차례로 지내며 촉망받는 기대주였다.자카르타·팔렘방 아시안게임에 태극마크를 달고 출전해 개인전 은메달, 단체전 동메달을 획득했다.KPGA 2부 챌린지투어에서 2승을 거둬 기대는 더 높아졌다.하지만 KPGA투어의 벽은 높았다. 지난해 8월 동아회원권 오픈의 공동 6위가 최고 성적이라는 사실이 말해주듯 이렇다 할 성적을 내지 못했다.군 복무로 2022년과 2023년을 쉬고 2024년부터 본격적으로 투어를 뛴 그는 바람이 강한 미국 캘리포니아주 팜스프링스에서 겨울 훈련을 한 덕분에 강풍 속에서 치러진 이 대회에서 마침내 꿈에 그리던 우승 트로피를 들어올렸다.오승택은 “내게 가졌던 의심이 깨졌다. 항상 다른 선수들의 우승을 보면서 나도 저렇게 환호하면서 우승하는 날이 올까 했는데 그 날이 왔다”고 기뻐했다.그는 “우승 한 번을 하고 사라지는 선수가 아니라 꾸준히 중계에 나오고 대회장에서 팬들과 재미있게 소통할 줄 아는 매너 있는 선수로 남고 싶다”면서 “멀게만 느껴졌던 제네시스 대상과 미국 무대 진출의 꿈을 이루고 싶다”고 덧붙였다.정찬민은 15번 홀(파5) 이글로 1타 차까지 추격했지만, 이후 타수를 더 줄이지 못해 준우승에 만족해야 했다.신상훈이 3위(9언더파 279타), 정재현이 4위(8언더파 280타), 강경남이 5위(7언더파 281타)에 올랐다.지난해 이 대회 우승자 문도엽은 올 시즌 개막전 DB손해보험 프로미오픈 우승자 이상엽 등과 공동 6위(6언더파 282타)로 마쳤다.권훈 기자