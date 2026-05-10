14세 장타소녀 김서아, KLPGA 대회에서 생애 첫 홀인

이미지 확대 김서아의 티샷. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 대회에 초청 선수로 출전한 ‘장타소녀‘ 김서아(신성중2년)이 생애 첫 홀인원의 기쁨을 누렸다.김서아는 10일 경기 용인시 수원CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십 최종 라운드 5번 홀(파3·180야드)에서 티샷한 볼이 홀에 빨려 들어가는 홀인원을 맛봤다.김서아는 “6번 아이언으로 쳤다. 그린에 떨어진 볼이 구르더니 홀에 들어가더라”면서 “홀인원은 난생 처음”이라고 밝혔다.홀인원 상품으로 400여만원 짜리 안마의자를 받은 김서아는 “할머니께 선물하겠다. 할머니가 오늘 응원하러 오셨다”고 말했다.지난달 더 시에나 오픈에서 300야드를 넘나드는 장타를 휘두르며 공동4위에 올라 팬들의 눈길을 사로잡았던 김서아는 이번 대회에서도 300야드 장타를 선보여 화제가 됐다.선두에 8타 뒤진 공동19위로 최종 라운드에 나선 김서아는 이날 버디 1개를 잡아내고 보기 2개를 곁들여 1언더파 71타를 친 끝에 합계 1언더파 214타로 공동18위로 대회를 마쳤다.권훈 기자