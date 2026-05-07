이제는 ‘KLPGA투어 웰컴저축은행 대상포인트’로 불러주세요…KLPGA, 웰컴저축은행과 파트너십 체결

세줄 요약 KLPGA, 웰컴저축은행과 대상포인트 파트너십 체결

공식 명칭 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’로 변경

중계·웹·모바일·대회장 노출 및 로고 사용 혜택

이미지 확대 KLPGA 웰컴저축은행 결합 로고. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 7일 웰컴저축은행(대표이사 박종성)과 ‘KLPGA 대상포인트’ 파트너십을 체결했다고 밝혔다.이에 따라 KLPGA 대상포인트의 공식 명칭은 ‘KLPGA 웰컴저축은행 대상포인트’이며, 웰컴저축은행은 대상포인트 파트너로서의 배타적 권리를 누린다.웰컴저축은행에는 KLPGA투어 중계 방송, KLPGA 공식 웹사이트 및 모바일 어플리케이션 노출 등 각종 미디어와 온라인상에서의 브랜드 인지도 확대 뿐만 아니라, KLPGA투어 대회장의 집합 광고 보드와 순위 보드를 통한 로고 노출 혜택도 주어진다. 웰컴저축은행은 브랜딩, 광고, 홍보, 프로모션 목적으로 KLPGA와의 결합 로고를 사용할 수 있다.웰컴저축은행 박종성 대표이사는 “웰컴저축은행이 KLPGA 대상포인트 파트너로서 함께 하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 파트너십을 계기로 스포츠 랭킹 플랫폼인 ‘웰컴톱랭킹’의 노하우를 통해 KLPGA 대상포인트 제도가 한층 더 발전된 방향으로 나아갈 수 있도록 기여하겠다“고 덧붙였다.KLPGA 김상열 회장은 “여러 스포츠 분야에 후원하며 대한민국 스포츠 발전에 앞장서고 있는 웰컴저축은행이 KLPGA 대상포인트 부문에 후원해 주신 것에 감사의 말씀을 드린다”면서 “이를 통해 KLPGA와 웰컴저축은행이 한층 더 발전된 파트너십을 구축하고, 향후 한국 골프의 위상을 높이는 데 큰 역할을 하길 기대한다”고 답했다.권훈 기자