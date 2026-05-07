캘러웨이, 여성용 ‘로즈 골드’ 드라이버 출시

세줄 요약 캘러웨이, 여성 취향 반영한 로즈 골드 드라이버 출시

가벼운 스윙 선호 골퍼 겨냥한 맥스 패스트 기반

전용 헤드커버 제공, 항공커버 증정 행사 진행

이미지 확대 캘러웨이골프 여성용 ‘로즈 골드’ 드라이버. 캘러웨이골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아가 ‘퀀텀 맥스 패스트(QUANTUM MAX FAST)’ 드라이버의 스페셜 에디션 ‘로즈 골드’를 국내 공식 출시한다고 7일 밝혔다.이번 퀀텀 맥스 패스트 로즈 골드 에디션은 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼나 가벼운 스윙을 선호하는 골퍼들에게 알맞은 맥스 패스트의 퍼포먼스를 유지하면서 여성 골퍼들의 취향을 반영한 디자인을 더했다.헤드는 은은한 메탈릭 로즈 골드 컬러를 적용해 빛의 각도에 따라 깊이감 있는 광택을 연출하며, 필드 위에서도 세련된 존재감을 드러낸다. 솔에는 카본 우븐 패턴을 더해 기능적인 소재의 강인함과 고급스러운 감성을 동시에 표현했으며, 블랙과 로즈 골드의 대비를 통해 스포티하면서도 우아한 디자인을 완성했다.샤프트와 그립에도 로즈 골드 컬러를 적용해 헤드부터 그립까지 일관된 컬러를 보여주며 로즈 골드 포인트가 더해진 전용 헤드커버를 함께 제공해 제품의 완성도를 한층 높였다.다음달 7일까지 ‘로즈 골드’ 드라이버를 구입하면 항공커버를 증정한다.권훈 기자