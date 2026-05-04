한국골프연습장협회, 다음달 25일 제47기 한국골프지도자 선발대회 개최

세줄 요약 6월 25일 춘천 라비에벨CC 선발대회 개최

실기테스트 뒤 지도 이론 교육과 자격 부여

2004년부터 1천300여 명 지도자 배출

이미지 확대 제47기 한국골프지도자 선발대회 포스터. 한국골프장경영협회 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국골프연습장협회(회장 윤홍범)는 오는 6월 25일 강원도 춘천시 라비에벨 CC에서 제47기 한국골프지도자 선발대회를 개최한다.한국골프연습장협회는 2004년부터 해마다 일정한 자격을 갖춘 아마추어 고수준 골퍼를 대상으로 지도자를 배출해왔다.실기테스트인 선발대회를 거쳐 정해진 인원을 뽑은 뒤 시뮬레이터 데이터 분석, 골프 스윙 진단, 레슨 도구 활용법, 클럽 피팅 등 골프 지도에 필요한 이론을 교육하고 골프 지도자 자격을 준다.이렇게 배출한 1천300여명의 골프지도자에는 평소 골프 지도에 관심이 높은 아마추어 골퍼들뿐만 아니라 현직 프로 골퍼, 레슨 프로를 비롯해 골프연습장 경영자와 골프 관련 산업체의 임직원, 자영업자, 대학교수, 전문직 등 다양한 직업의 종사자들이 포함됐다.선발대회 합격 기준은 일반부 남자 18홀 81타 이내, 여자 83타 이내, 50세 이상 시니어 남자 83타 이내, 여자 시니어 85타 이내다.권훈 기자