고지원, KLPGA투어 DB 위민스 챔피언십 이틀 연속 선두

세줄 요약 고지원, KLPGA DB 위민스 챔피언십 이틀 연속 선두

2라운드 69타, 중간합계 10언더파 134타 기록

2위와 5타 차, 시즌 두 번째 우승 기대

이미지 확대 고지원의 아이언 샷. KLPGA 제공.

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고지원이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원)에서 이틀 연속 선두를 달렸다.고지원은 1일 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 3언더파 69타를 쳤다.중간합계 10언더파 134타를 적어낸 고지원은 2위 유서연(5언더파 139타)을 5타차로 넉넉하게 따돌리고 독주 태세를 갖췄다.지난달 5일 끝난 국내 개막전 더 시에나 오픈에서 우승한 고지원은 한달 만에 시즌 두번째 우승을 향해 줄달음치는 모양새다.전날 코스레코드에 1타 모자란 7언더파 65타를 때려 2타차 선두로 나섰던 고지원은 바람이 강하게 부는데다 핀 위치가 까다로와 타수를 줄이기 쉽지 않은 이날도 버디 5개를 뽑아내며 3타를 줄였다.이날 경기를 치른 112명 가운데 언더파 스코어를 제출한 선수는 고지원을 포함해 15명 뿐이다. 고지원보다 더 낮은 성적을 낸 선수도 4언더파 68타를 친 이지현 한명에 불과했다.고지원은 “어제 성적이 워낙 좋아 오늘 크게 욕심부리지 않으려 했다. ‘버디 총량의 법칙’이 있다고 생각하고 편안하게 임했다. 초반에는 지키는 플레이 위주로 무난하게 풀어나갔고, 후반 연속 버디 3개는 운과 샷 감이 잘 맞아떨어졌다. 만족스럽다”고 자평했다.“우승하면 당연히 너무 좋겠지만, 결과에 대해 미리 생각하지 않으려 노력한다. 코스 안에 들어가면 그냥 이 18홀을 플레이하는 것에 집중하려 한다”는 고지원은 “남은 3, 4라운드에서 3타씩 줄여 최종 16언더파를 치고 싶다”고 말했다.이다연이 6타 뒤진 3위(4언더파 140타)에 올랐고 유현조, 김시현, 이지현, 빳차라쭈타 콩끄라판(태국)이 공동4위(3언더파 141타)에 포진했다.권훈 기자