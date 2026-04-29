김진호·손채린, 덕신EPC 전국 주니어 챔피언십 남녀부 우승

세줄 요약 김진호, 연장전 끝 남자부 우승

손채린, 4오버파 148타로 정상

두 선수, 장학생·장학금 수혜

이미지 확대 제10회 덕신 EPC배 전국 주니어 챔피언십 참가자들 단체 사진. KPGA 제공.

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김진호(하귀일초6)와 손채린(청목초6)이 제10회 덕신 EPC배 전국 주니어 챔피언십 남녀부 우승을 차지했다고 대회를 주관한 한국프로골프협회(KPGA)가 29일 밝혔다.김진호는 28일 충북 충주시 킹스데일CC(파72)에서 열린 대회 마지막날 경기에서 하승현(나원초6)을 연장전에 제쳤다.둘은 이틀 동안 똑같은 8오버파 152타를 쳐 17번 홀(파4)에서 연장전을 벌였다. 연장전에서 김진호는 파를 지켰고 하승현은 보기를 적어내 승패가 갈렸다.손채린은 4오버파 148타로 우승했다.김진호와 손채린은 덕신EPC 골프장학생 자격과 최대 1년간 총 1200만원의 장학금을 받는다.이번 대회에는 전국 5, 6학년 남녀 초등학생 100명이 참가했다.권훈 기자