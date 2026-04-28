퍼시픽링스코리아 전북지사 출범… 호남권 거점 전략 강화

세줄 요약 전북지사 출범으로 호남권 거점 전략 강화

전북 골프 수요 증가, 체류형 시장 주목

프리미엄·근거리 서비스 허브 구축 계획

이미지 확대 전북지사 출범식에서 축사하는 퍼시픽링스 코리아 왕월 회장. PLK 제공.

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골프 라이프 플랫폼 퍼시픽링스코리아(PLK·대표이사 장옥영)가 28일 전북지사를 출범하고 호남 지역 서비스 강화에 나섰다.전북 지역은 골프 수요 증가와 함께 체류형 골프 활동이 활발한 유망 시장이다.이런 시장 잠재력에 주목해한 퍼시픽링스 코리아는 고품질·근거리 중심의 프리미엄 골프 서비스 허브를 구축하고, 지역 고객들이 더 편리하게 골프 라이프를 즐길 수 있도록 지원할 계획이다.전북지사 출범을 계기로 퍼시픽링스 코리아는 기존 거점 운영을 통해 축적된 경험과 성과를 기반으로 호남권 내 서비스 경쟁력을 한층 강화하고, 지역 밀착형 비즈니스를 본격 확대하기로 했다.전북지사 출범으로 퍼시픽링스 코리아는 수도권, 충청권에 이어 전북,전남, 경북, 경남에 서비스 거점을 마련했다.퍼시픽링스 코리아는 앞으로 주요 도시에 서비스 거점을 더욱 확대해 골퍼와 골프장을 잇는 비지니스를 가속화할 계획이라고 밝혔다.퍼시픽링스코리아는 국내외 골프 코스 예약 서비스와 프리미엄 골프 여행, 멤버십 기반 라이프스타일 서비스를 제공하는 글로벌 플랫폼으로, 지속적인 지사 확장과 콘텐츠 강화를 통해 국내외 골프 시장에서 영향력을 확대하고 있다.권훈 기자