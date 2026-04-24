KPGA 최찬, 무명 반란 예고…우리금융 챔피언십 2라운드 선두

이미지 확대 최찬의 힘찬 티샷. KPGA 제공.

이미지 확대 이글로 연결된 임성재의 벙커샷. KPGA 제공.

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최찬이 한국프로골프(KPGA)투어 우리금융 챔피언십(총상금 15억원)에서 무명 반란을 예고헸다.팬들에게 이름을 거의 알리지 못한 최찬은 24일 경기 파주시 서원밸리CC(파71)에서 열린 대회 2라운드에서 6언더파 65타를 쳐 중간합계 10언더파 132타로 선두에 올랐다.최찬은 2022년 데뷔 이래 첫 우승을 바라볼 수 있게 됐다.최찬은 “올해 초에 출전했던 아시안투어 뉴질랜드 오픈부터 감이 좋아서 이 감각을 이번 시즌에 이어 나가려고 노력 중이다. 코스 위에서 특히 샷에 집중하려고 한다. 쇼트게임 연습도 정말 많이 했지만 샷에서 실수하지 않으려고 노력을 많이 하고 있다. 목표는 당연히 우승”이라고 말했다.신상훈이 1타 차 2위(9언더파 133타)를 달렸고, 김학형과 정찬민이 공동 3위(7언더파 135타), 디펜딩 챔피언 이태훈(캐나다)은 공동 8위(5언더파 137타)에 이름을 올렸다.2023년과 2024년 이 대회 우승자인 임성재는 2타를 줄여 장유빈 등과 공동 24위(2언더파 140타)로 올라섰다.16번 홀(파5)에서 벙커샷을 집어넣어 이글을 잡아낸 임성재는 임성재는 “버디 기회가 많았는데 한 번도 살리지 못한 것 같다. 이글 외에는 전체적으로 퍼트에서 많이 아쉬웠던 하루”라며 “남은 라운드 더 공격적으로 플레이하겠다”고 말했다.지난 시즌 대상과 상금왕을 석권했던 옥태훈은 16번째 홀인 7번 홀(파5)에서 가지고 있던 볼이 다 떨어졌다면서 실격을 자청했다. 그는 이날 5번 홀(파4)에서는 5타를 잃는 퀸튜플 보기를 기록하기도 했다.권훈 기자