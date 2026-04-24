유아현, KLPGA 드림투어 2개 대회 연속 우승

이미지 확대 우승 트로피를 든 유아현. KLPGA 제공.

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유아현이 한국여자프로골프(KLPGA) 드림투어에서 2개 대회 연속 우승을 거뒀다.유아현은 24일 전남 무안군 무안CC(파73)에서 열린 무안CC·올포유 드림투어 4차전(총상금 7000만 원) 최종일에 황연서를 연장전에서 꺾고 정상에 올랐다.유아현과 황연서는 최종합계 10언더파 136타로 최종 라운드를 마쳐 18번 홀(파5)에서 연장전을 벌였다.두번의 연장전에서 승부를 가리지 못했고 세번째 연장전에서 유아현은 버디를 잡아내 파에 그친 황연서를 따돌렸다.3차전에 이어 4차전까지 우승한 유아현은 작년 드림투어 1, 2차전에서 우승한 김민솔 이후 1년 만에 드림투어 2개 대회 연속 우승을 달성했다. 드림투어 2개 대회 연속 우승은 역대 9번째다.유아현은 상금랭킹 1위(2345만 원)으로 올라섰다.유아현은 “골프는 한 대회에서 잘 하고 다음 대회에서 또 잘 하기가 쉽지 않은데, 2주 연속 우승해서 정말 꿈만 같고 기쁘다”고 밝혔다.권훈 기자