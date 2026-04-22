LPGA 메이저대회 셰브론 챔피언십 총상금 900만 달러로 인상

이미지 확대 셰브론 챔피언십에 출전하는 세계랭킹 3위 김효주. 세브론 챔피언십 조직위 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫번째 메이저대회 셰브론 챔피언십이 개막 이틀 전에 전격적으로 상금을 올렸다.대회조직위원회는 22일(한국시간) 총상금을 작년 800만달러에서 900만 달러로 인상했다고 밝혔다.2022년 셰브론이 타이틀 스폰서를 맡았을 때 500만달러였던 총상금은 5년 만에 거의 두배가 됐다.우승 상금도 135만 달러로 늘어났다.대회 장소도 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파72)로 옮겨 치러진다.미국프로골프(PGA)투어 텍사스 칠드런스 휴스턴 오픈이 열리는 곳이다. 휴스턴 시내 중심부와 셰브론 본사에 더 가까운 곳에 위치해 챔피언십 개최지로 선정됐다.올해 셰브론 챔피언십은 24일부터 나흘 동안 열린다.작년에 연장전 끝에 사이고 마오(일본)에 우승을 내줬던 김효주는 설욕과 시즌 3승을 노린다.권훈 기자