테일러메이드, 눈에 잘 띄는 골프볼 ‘투어 리스폰스 스트라이프’ 출시

이미지 확대 테일러메이드 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼. 테일러메이드 제공.

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테일러메이드가 더 선명해진 정렬 기술과 향상된 퍼포먼스를 담은 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼을 22일 공개했다.신형 투어 리스폰스 스트라이프 볼은 시인성이 높은 네온 잉크와 360° 클리어패스 얼라인먼트를 적용해 정렬의 정확도를 높이고, 퍼팅 라인을 보다 쉽게 설정할 수 있도록 돕는다.새롭게 적용된 마이크로 코팅 기술은 볼 표면을 더욱 정밀하고 균일하게 코팅해 더 일관된 퍼포먼스를 구현한다. 안정적인 탄도와 방향성, 비거리를 제공하며, 딤플의 공기역학적 성능을 극대화해 샷의 일관성을 높여준다. 이 기술은 TP5와 TP5x에도 적용됐다.100% 캐스트 우레탄 커버는 웨지 그루브와의 접촉 면적을 넓혀 그린 주변에서 한층 정교한 컨트롤과 향상된 스핀 성능을 제공한다.투어 리스폰스 스트라이프 골프볼은 화이트, 옐로우, 블루 3가지 단일 컬러 스트라이프와 다양한 컬러 스트라이프를 담은 멀티팩으로 함께 출시된다. 멀티팩은 오렌지, 민트, 블루, 옐로우 네 가지 컬러를 한 더즌에 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.권훈 기자