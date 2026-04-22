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테일러메이드, 눈에 잘 띄는 골프볼 ‘투어 리스폰스 스트라이프’ 출시

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권훈 기자
수정 2026-04-22 08:37
입력 2026-04-22 08:37
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테일러메이드 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼. 테일러메이드 제공.
테일러메이드 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼. 테일러메이드 제공.


테일러메이드가 더 선명해진 정렬 기술과 향상된 퍼포먼스를 담은 2026년형 투어 리스폰스 스트라이프 골프볼을 22일 공개했다.

신형 투어 리스폰스 스트라이프 볼은 시인성이 높은 네온 잉크와 360° 클리어패스 얼라인먼트를 적용해 정렬의 정확도를 높이고, 퍼팅 라인을 보다 쉽게 설정할 수 있도록 돕는다.

새롭게 적용된 마이크로 코팅 기술은 볼 표면을 더욱 정밀하고 균일하게 코팅해 더 일관된 퍼포먼스를 구현한다. 안정적인 탄도와 방향성, 비거리를 제공하며, 딤플의 공기역학적 성능을 극대화해 샷의 일관성을 높여준다. 이 기술은 TP5와 TP5x에도 적용됐다.

100% 캐스트 우레탄 커버는 웨지 그루브와의 접촉 면적을 넓혀 그린 주변에서 한층 정교한 컨트롤과 향상된 스핀 성능을 제공한다.


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투어 리스폰스 스트라이프 골프볼은 화이트, 옐로우, 블루 3가지 단일 컬러 스트라이프와 다양한 컬러 스트라이프를 담은 멀티팩으로 함께 출시된다. 멀티팩은 오렌지, 민트, 블루, 옐로우 네 가지 컬러를 한 더즌에 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

권훈 기자
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