LIV 골프 문 닫나…사우디 국부 펀드 지원 중단설

이미지 확대 LIV 골프 경기장 모습.

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LIV 골프가 곧 문을 닫을 지도 모른다고 영국 주요 언론이 일제히 보도해 귀추가 주목된다.영국 파이낸셜타임스, 텔레그래프 등은 그동안 LIV 골프에 돈을 댔던 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 LIV 골프에서 손을 뗄 가능성이 높다고 16일 보도했다.파이낸셜타임스는 익명을 요구한 관계자를 인용해 “LIV 골프가 곧 PIF의 재정 지원과 관련한 발표를 할 예정”이라며 “PIF가 지원을 멈추면 LIV 골프는 문을 닫아야 한다”고 보도했다.이 매체는 “PIF는 당초 정치·사회·문화적 영향력 확대를 목적으로 스포츠에 공격적으로 투자했지만, 최근 미국과 이란 간 갈등 등 국제 정세 변화로 기조가 바뀌고 있다”며 “막대한 자금을 이미 투입한 만큼 LIV 골프를 유지하려 했으나 손실이 지속될 경우 무기한 지원은 어렵다는 입장”이라고 전했다.PIF는 2022년 출범한 LIV 골프에 지난 4년간 약 50억달러(7조3천800억원)를 투입한 것으로 추산된다.후발 주자인 LIV 골프는 3라운드 54홀, 컷 탈락 없는 운영 방식, 샷건 동시 출발 등 파격적인 규정을 도입해 주목받았지만, 기대에 못 미치는 관중 수와 시청률 부진 등으로 수익성 확보에 어려움을 겪었다.올 시즌에는 모든 대회를 4라운드 72홀 경기로 확대하는 등 변화를 시도했으나 재정 문제는 여전히 해결되지 않은 것으로 알려졌다.또한 올 시즌을 앞두고 브룩스 켑카, 패트릭 리드(이상 미국) 등 일부 스타 플레이어가 LIV 골프를 떠나 미국프로골프(PGA) 투어에 복귀하면서 경쟁력도 약화했다.파이낸셜타임스는 “LIV 골프와 PGA투어는 한때 합병을 논의했으나 현재는 중단된 상태”라며 “PGA 투어는 협상 조건으로 LIV 골프의 종료를 요구한 것으로 알려졌다”고 보도했다.한편 로이터 통신은 같은 날 상반된 내용을 전했다.로이터는 소식통을 인용해 “PIF의 자금 지원은 예정대로 유지되며 올 시즌 남은 9개 대회도 계획대로 진행될 것”이라고 전했다.LIV 골프는 17일부터 멕시코의 멕시코시티에서 시즌 6번째 대회를 개최하며 다음 달 28일부터 31일까지는 부산 아시아드 컨트리클럽에서 8번째 대회를 치를 예정이다.권훈 기자