장유빈 돌아온 KPGA 16일 개막…DB손해보험 프로미오픈, 춘천 라비에벨에서 개최

이미지 확대 장유빈의 아이언 샷. KPGA 제공.

이미지 확대 DB손해보험 프로미 오픈 포스터. KPGA 제공.

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한국프로골프(KPGA)투어가 긴 겨울잠에서 깨어난다.KPGA투어는 오는 16일부터 나흘 동안 강원 춘천시 라비에벨 골프＆리조트 올드코스(파72)에서 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억원)을 개최한다.DB손해보험 프로미 오픈은 2026년 첫 대회다. 2014년부터 2019년까지, 그리고 2021년부터 올해까지 12번째 시즌 개막전을 맡았다.KPGA투어는 이 대회를 시작으로 11월 KPGA 투어챔피언십까지 20개 대회를 연다.올해 KPGA투어는 장유빈의 복귀로 열기가 더해질 전망이다.2024년 장타 1위에 상금왕과 대상, 평균타수 1위 등 개인 타이틀을 석권했던 장유빈은 지난해에는 LIV 골프에서 뛰었다.부상 여파로 LIV 골프에서는 이렇다 할 성과를 내지 못해지만 장유빈의 복귀는 판도에 큰 변수가 될 것으로 보인다.DB손해보험 프로미 오픈은 장유빈의 KPGA투어 복귀 무대인만큼 팬들의 관심은 장유빈의 부활 샷에 쏠린다.장유빈이 자리를 비운 사이 KLPGA투어 1인자로 올라선 옥태훈과 지난해 이 대회 우승자 김백준도 개막전 우승을 노린다.총상금 60억원 돌파에 도전하는 박상현과 배용준, 최승빈, 문도엽, 김홍택, 전가람, 김재호 등 지난해 챔피언에 올랐던 강자들이 개막전 우승을 겨냥하고 출사표를 냈다.권훈 기자