강지선, KLPGA 드림투어 2차전 우승…상금 1위 도약

이미지 확대 우승 트로피를 든 강지선. KLPGA 제공.

이미지 확대 강지선의 스윙. KLPGA 제공.

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강지선이 한국여자프로골프(KLPGA) 드림투어 시즌 두번째 대회에서 정상에 올라 KLPGA투어 복귀에 청신호를 켰다.강지선은 7일 전북 군산시 군산 컨트리클럽 부안·남원 코스(파72)에서 열린 KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전(총상금 7000만원) 최종일 연장 접전 끝에 황연서를 제치고 우승했다.황연서와 똑같은 최종합계 7언더파 137타를 적어낸 강지선과 황연서는 18번 홀(파4)에서 연장전을 다섯번이나 치렀다.네차례 연장전은 모두 파로 승부를 가리지 못했고 다섯번째 연장전에서 황연서가 더블보기로 홀아웃한 사이 파를 지킨 강지선이 승리했다.강지선은 2017년 드림투어에서 우승한 이후 9년 만에 두번째 우승을 거뒀다.강지선은 “9년 동안 정규투어와 드림투어를 병행하면서 우승 한번 하지 못해 그동안 많이 힘들었는데, 오늘 우승으로 해소된 것 같다. 할 수 있다는 자신감을 얻게 되어 기쁘다”고 말했다.우승 상금 1050만원을 받은 강지선은 상금랭킹 1위(1171만8000원)으로 뛰어 올랐다.권훈 기자