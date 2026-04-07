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클리브랜드, 신제품 웨지 ‘RT i-포지드’· 여성 전용 ‘우먼스 CBZ’ 출시

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권훈 기자
수정 2026-04-07 10:56
입력 2026-04-07 10:56
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클리브랜드 ‘RT i-포지드’ 웨지와 여성 전용 ‘우먼스 CBZ’ 웨지. 던롭스포츠코리아 제공.
클리브랜드 ‘RT i-포지드’ 웨지와 여성 전용 ‘우먼스 CBZ’ 웨지. 던롭스포츠코리아 제공.


던롭스포츠코리아(대표 홍순성)가 클리브랜드골프의 신제품 웨지 ‘RT i-포지드’와 ‘CBZ’를 7일 출시했다.

‘RT i-포지드’ 웨지는 독자적인 콘덴스 단조 공법을 통해 S15C 연철 소재의 부드러운 타구감을 유지하면서 넥 부위에는 충분한 강도를 확보해 취약점으로 꼽혔던 내구성도 확보했다.

스릭슨 ZXi7 아이언과 동일한 소재를 적용해 아이언과 웨지 사이의 일관성을 높였고 세트 구성 시 보다 정교하고 안정적인 플레이를 가능하게 했다.

‘우먼스 CBZ’는 헤드부터 샤프트, 그립까지 여성 골퍼를 겨냥해 전용 설계를 적용한 진정한 여성 전용 웨지로 개발됐다. 신소재를 적용해 기존 모델 대비 약 25% 더 부드러운 타구감을 제공하며, 임팩트 시 진동을 억제해 보다 편안한 타구감을 완성했다.


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캐비티백 구조를 통해 스윗스팟을 확대하고 관용성을 높여 미스샷 상황에서도 안정적인 방향성과 일관된 결과를 제공한다. 특히 여성 아마추어 골퍼의 타점 데이터를 반영해 토우 쪽 미스에도 헤드의 뒤틀림을 최소화했다.

권훈 기자
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