KLPGA 첫 타이틀 방어전 앞둔 김민주 “이날만 기다렸다”…9일부터 나흘간 구미에서 iM금융 오픈 출격
한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약 중인 데뷔 5년 차 김민주가 생애 첫 타이틀 방어에 나선다.
김민주는 9일부터 나흘 동안 경북 구미시 골프존 카운티 선산CC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 iM금융 오픈(총상금 10억원)에 출전한다.
김민주는 지난해 이 대회에서 데뷔 4년 만에 생애 첫 우승의 감격을 누렸다.
타이틀 방어전에 나서는 선수는 미디어와 팬들의 주목이 쏠리면서 심리적으로 부담을 느끼기 마련이지만 김민주는 오히려 “이날만을 기다렸다”고 반겼다.
김민주는 “동계 훈련 때 힘들 때마다 작년 우승의 순간을 떠올리며 버텼기 때문에 방어전에 대한 욕심도 많이 났다. 부담감보다는 작년 대회의 주인공으로서 기분 좋게 첫발을 내디딜 수 있을 것 같아 설레고 기대된다”고 말했다.
“잘 쳤던 기억이 많아 코스 공략 면에서는 확실히 유리할 것 같다. 몇 번 홀에서 어떻게 버디를 잡았고, 위기를 넘겼는지 생생하게 기억난다”는 김민주는 “하지만 우승 기억에만 얽매이지 않고 현재 내 샷 감각과 컨디션에 맞춰 매 샷 집중하는 데 주력하겠다”고 다짐했다.
지난 겨울 45일 동안 베트남에서 전지 훈련을 했던 김민주는 올해 개막전 리쥬란 챔피언십 공동29위에 이어 국내 개막전 더 시에나 오픈에서는 공동13위에 오르는 등 샷 감각을 끌어 올리고 있다.
김민주는 “샷의 기복이 줄었다. 내 장점은 아이언 샷이지만 컨디션이 좋은 대회와 그렇지 못한 대회 편차가 꽤 컸다. 그런 편차를 줄이는 것이 최우선 과제라고 판단해 스윙의 일관성을 높이는 훈련을 정말 많이 했다”면서 “또 우승 경쟁에서 몇번 실패한 원인이었던 5~7m 안쪽의 퍼팅을 보완하는 데도 많은 공을 들였다. 지금까진 훈련 성과가 잘 유지되고 있는 것 같다”고 자신감을 보였다.
김민주의 첫 타이틀 방어에 가장 큰 걸림돌이 될 선수는 한창 물이 오른 더 시에나 오픈 우승자 고지원이다.
지난 5일 끝난 더 시에나 오픈에서 나흘 내내 선두를 달린 끝에 우승한 고지원은 “긴장했던 최종 라운드 빼고는 100% 내 샷에 만족한다”고 말할만큼 경기력이 최고조에 올랐다.
고지원은 “현재 샷 감이 좋다. 비시즌 동안 공들인 쇼트게임과 롱퍼트 거리감을 최대한 살려 경기를 풀어갈 계획이다. 작년 이 대회에 참가하지 않아서 연습 라운드부터 면밀히 코스를 파악해 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.
지난달 15일 시즌 첫 대회 리쥬란 챔피언십 우승으로 한달 가까이 상금과 대상 포인트 랭킹 1위에 이름을 올리고 있는 임진영은 고지원과 시즌 2승 선착 경쟁에 나선다.
더 시에나 오픈에서 고지원과 우승 경쟁 끝에 준우승한 서교림은 설욕을 벼른다.
작년 상금왕 홍정민과 작년 대상 수상자 유현조, 그리고 지난해 공동 다승왕(3승)에 올랐던 이예원과 방신실 등 기존 강자들도 시즌 첫 우승 물꼬를 트겠다는 각오로 출사표를 냈다.
권훈 기자
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