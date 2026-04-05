오수민, 오거스타 내셔널 여자 아마추어 골프 대회 3위

이미지 확대 오수민의 드라이버 티샷. KLPGA 제공.

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대한골프협회 국가대표 오수민(신성고)이 오거스타 내셔널 여자 아마추어 골프 대회에서 역대 한국 선수 최고 순위인 3위에 올랐다.종전 한국 선수의 이 대회 최고 성적은 2023년 임지유의 공동 5위였다.오수민은 5일(한국시간) 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 대회 마지막 날 3라운드에서 버디 4개로 4언더파 68타를 친 오수민은 최종 합계 9언더파 207타로 단독 3위를 차지했다.오수민은 “작년 대회 때는 예선 통과를 하지 못했고, 올해는 본선에 진출해 행복한 하루였다”며 “아멘 코너에서 경기한 것만으로도 기분이 좋았고, 앞으로 프로로 전향하는 데 많은 도움이 될 것”이라고 소감을 밝혔다.함께 출전한 국가대표 동료 양윤서(인천여자방송통신고)는 공동4위(8언더파 208타) 4위에 올랐고, 역시 국가대표인 김규빈(학산여고)은 공동15위(4언더파 212타)로 대회를 마쳤다.국가대표 박서진(서문여고)은 이븐파 216타를 기록해 공동 27위에 올랐다.올해 대회에서는 최종 합계 14언더파 202타를 친 호세 마린(콜롬비아)이 우승했다.2위 안드레아 레부엘타(스페인)에게 4타 앞섰다.72명이 출전하는 이 대회 1, 2라운드는 미국 조지아주의 챔피언스 리트리트 골프클럽에서 열리고 , 2라운드 종료 후 상위 30명이 하루를 쉬고 오거스타 내셔널 골프클럽에서 최종 라운드를 치른다.한국에서 파견된 국가대표 4명은 전원 3라운드에 진출했다.우승자는 해당 시즌 여자 골프 메이저 대회 출전권을 준다.권훈 기자