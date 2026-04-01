KLPGA 문정민, 동부건설 골프단 합류

이미지 확대 장수연(왼쪽부터), 박주영, 김수지, 지한솔, 신이솔, 문정민 등 동부건설 골프단 선수 단체 사진. 동부건설 제공.

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2024년 한국여자프로골프(KLPGA)투어 대보 하우스디 오픈에서 우승한 문정민이 동부건설 골프단에 합류했다.동부건설 골프단은 문정민과 KLPGA투어 신인 신이솔을 새로 영입했다고 1일 밝혔다.장타력이 돋보이는 문정민은 “성실한 플레이와 좋은 경기력으로 기대에 부응하겠다”고 말했다.신이솔은 “든든한 후원사와 함께하는 만큼 신인답게 당찬 플레이로 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 포부를 밝혔다.이번 시즌 동부건설 골프단은 기존 김수지, 박주영, 지한솔, 장수연에 문정민과 신이솔 등 신규 영입 선수를 포함해 모두 6명으로 구성됐다.메이저 대회 3승을 포함해 KLPGA투어 통산 6승의 김수지는 팀의 에이스로서 변함없는 기대를 모으고 있다. 김수지는 “지난 시즌 아쉬웠던 부분을 동계훈련 기간 동안 보완한 만큼, 올 시즌에는 더 좋은 성적으로 보답하겠다”고 각오를 밝혔다.엄마 골퍼로 2023년 대보 하우스디 오픈에서 279번째 출전 만에 우승을 따냈고 꾸준한 활약을 펼치는 박주영은 “매 대회 최선을 다해 우승 경쟁은 물론, 시즌 내내 꾸준한 모습을 보여드릴 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.통산 4승을 보유한 지한솔은 “올 시즌에는 메이저 우승과 함께 반드시 1승 이상을 추가하고 싶다”고 의욕을 보였다.역시 통산 4승을 올린 장수연은 “지난 시즌의 아쉬움을 올 시즌엔 시원한 경기력으로 갚겠다”고 밝혔다.권훈 기자