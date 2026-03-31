KLPGA 박현경·김민별, 메르세데스-벤츠 브랜드 앰배서더

이미지 확대 메르세데스-벤츠 코리아 이상국 부사장(왼쪽)과 박현경, 김민별. 메르세데스-벤츠 코리아 제공.

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메르세데스-벤츠 코리아가 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 활약 중인 박현경과 김민별을 2026년 브랜드 앰버서더로 선정했다고 31일 밝혔다.박현경은 2024년부터 3년 연속, 김민별은 작년에 이어 2년 연속 메르세데스-벤츠 코리아 브랜드 앰배서더로 활동한다.메르세데스-벤츠 코리아 둘에게 넉넉한 실내와 편의 사양을 갖춘 메르세데스-벤츠의 SUV인 GLS 580 4MATIC과 GLE 450 4MATIC을 각각 제공한다.박현경, 김민별은 메르세데스-벤츠 고객 대상 아마추어 골프 대회 ‘메르세데스 트로피(MercedesTrophy)’를 포함한 다양한 고객 행사에 참여할 예정이며, 메르세데스-벤츠 코리아 공식 SNS 계정을 통해 다양한 고객 및 팬들과 소통할 예정이다.한편 메르세데스-벤츠 코리아는 올해부터 국내 여자 골프 최고 권위의 내셔널 타이틀이자 메이저 대회인 한국여자오픈골프선수권대회 타이틀 스폰서를 맡았다.권훈 기자