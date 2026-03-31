타이틀리스트, 프로야구 팬 겨냥한 KIA·한화 커스텀 골프볼 출시

이미지 확대 프로야구 KIA타이거즈 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.

이미지 확대 프로야구 한화 이글스 라이선싱 에디션 타이틀리스트 골프볼. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트는 프로야구 KIA타이거즈와 한화이글스 라이선싱 에디션 골프볼을 31일 내놨다고 밝혔다.이번 KIA타이거즈 및 한화이글스 라이선싱 에디션은 각 구단의 엠블럼과 컬러를 반영한 커스텀 골프볼과 전용 패키지로 구성된다.골프를 즐기는 야구 팬들에게 필드 위에서도 자신이 응원하는 팀을 자연스럽게 드러낼 수 있도록 고안됐다.타이틀리스트만의 스페셜 플레이 넘버 옵션을 통해 골프볼에 ‘나만의 의미’를 더할 수 있다.00번부터 99번까지 자유롭게 선택 가능한 이 옵션은 좋아하는 선수의 등번호는 물론, 개인에게 의미 있는 숫자를 담아 더욱 특별한 패키지를 완성해준다고 타이틀리스트는 설명했다.타이틀리스트는 이번 협업을 시작으로 다양한 파트너십을 통해 커스텀 골프볼 및 패키지 비즈니스를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.또한 기업 및 단체 고객을 대상으로 브랜드 목적과 활용 환경에 맞는 맞춤형 골프볼 및 패키지 구성을 선보일 계획이다.권훈 기자