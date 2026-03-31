김효주, 세계랭킹 1위도 보인다…3위로 도약

이미지 확대 LPGA투어 포드챔피언십에서우승하고 샴페인 세례를 받는 김효주.

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미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 최근 2개 대회 연속 우승을 거둔 김효주가 세계랭킹인 3위로 올라섰다.김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 세계랭킹에서 지난주 4위에서 한 계단 상승했다. 지난주 3위였던 찰리 헐(잉글랜드)가 4위로 내려갔다.김효주가 세계랭킹 3위 이상 오른 것은 처음이다.이전까지는 2015년 3월과 지난주에 기록한 4위가 가장 높은 순위였다.김효주는 30일 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽에서 막을 내린 포드 챔피언십에서 정상에 올라 직전 대회인 포티넷 파운더스컵에 이어 LPGA 투어에서 2주 연속 우승을 차지했다.현재 김효주의 랭킹 포인트(6.71점)는 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점)과 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와는 격차가 다소 벌어져있지만 최근 가파른 상승세를 고려하면 1위도 충분히 가능하다.김세영이 1계단 하락한 10위에 올라 10위 이내 한국 선수는 여전히 2명이다.뇌종양 수술과 후유증을 이겨내고 미국프로골프(PGA) 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈에서 우승을 일군 게리 우들런드(미국)는 지난주 139위에서 51위로 수직 상승했다.김시우는 30위, 임성재 70위, 김주형은 129위에 머물렀다.권훈 기자