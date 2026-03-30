2주 연속 우승… 김효주 ‘화려한 봄’

LPGA 투어 포드 챔피언십 정상

이미지 확대 김효주가 30일(한국시간) 미국 애리조나주 챈들러 월윈드 골프클럽에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 포드 챔피언십 정상에 오른 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. 디펜딩 챔피언 김효주는 이날 최종 합계 28언더파 260타로 우승했다.

챈들러 AP 뉴시스

2026-03-31 B6면

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김효주가 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 2주 연속 우승을 차지했다.김효주는 30일(한국시간) 미국 애리조나주 챈들러 월윈드 골프 클럽(파72)에서 열린 LPGA투어 포드 챔피언십(총상금 225만 달러) 최종 라운드에서 버디 6개, 보기 1개, 더블보기 1개로 3언더파 69타를 쳐 최종합계 28언더파 260타로 정상에 올랐다. 우승 상금 33만 7500달러를 받아 상금랭킹 1위(93만 9640달러)를 질주했다.지난 23일 포티넷 파운더스컵 제패에 이어 2주 연속 우승이다. 올 시즌 LPGA투어에서 두 번 우승한 선수는 김효주가 처음이다. 작년까지 12년 동안 LPGA투어에서 7번 우승했던 김효주가 한 시즌에 두 번 우승한 것도 처음이다. LPGA투어 통산 우승도 9승으로 늘었다. 지난해 이 대회에서 우승한 김효주는 대회 2연패의 기쁨도 누렸다. 김효주가 같은 대회를 두 번 우승한 것 역시 처음이다.김효주는 “이런 날이 다 오네요”라고 감격스러워하면서, 2주 연속 우승에 대해선 “처음이라서 말이 안 나올 만큼 너무 기쁘다”고 밝혔다.전날까지 이글과 버디를 쓸어 담으며 LPGA투어 54홀 최소타 신기록인 25언더파 191타를 치며 우승을 향해 질주한 김효주는 최종 라운드에서는 샷이 조금씩 흔들렸다. 8번 홀(파4)에서는 티샷과 두 번째 샷, 세 번째 샷을 연거푸 실수하면서 더블보기를 적어내기도 했다. 하지만 타고난 감각이 장점인 김효주는 4번 홀(파4)에서 그린을 놓치고도 칩샷으로 버디를 잡아내고, 5번 홀(파4)에서는 12m 장거리 버디 퍼트를 욱여넣어 추격하던 넬리 코르다(미국)의 기운을 뺐다.8번 홀 더블보기로 코르다에 1타 차로 쫓겼지만 10번 홀(파3)에서 영리한 티샷으로 버디를 잡아낸 뒤 12번 홀(파5)에서도 1타를 더 줄였다. 지난 23일 포티넷 파운더스컵 최종 라운드 맞대결에서 어이없는 짧은 퍼트 실수로 김효주에 우승을 내줬던 넬리 코르다(미국)는 이날도 1m 남짓 파퍼트를 두 번이나 놓쳐 김효주의 우승을 도왔다. 코르다는 4타차로 힘겹게 따라 가던 15번 홀(파3)에서 1m도 채 되지 않는 파퍼트를 넣지 못해 사실상 백기를 들었다.권훈 전문기자