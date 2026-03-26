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타이틀리스트, T시리즈 아이언 한정판 구리빛 ‘오일 캔’ 출시

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권훈 기자
수정 2026-03-26 09:02
입력 2026-03-26 09:02
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한정판 구리빛 ‘오일 캔’ 타이틀리스트 T시리즈 아이언 . 타이틀리스트 제공.
한정판 구리빛 ‘오일 캔’ 타이틀리스트 T시리즈 아이언 . 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트가 오일 캔(Oil Can) 마감 T시리즈 아이언을 한정판으로 시장에 내놨다고 26일 밝혔다.

오일 캔 마감 한정판은 기존 T시리즈 아이언의 성능은 그대로 유지하면서, 외관에 새로운 감성을 더한 것이 특징이다.

구리빛 오일 캔은 클래식한 감성과 빈티지한 매력으로 많은 골퍼들의 사랑을 받아왔다.

오일 캔 마감은 PVD 처리를 통해 깊고 풍부한 구리(Copper) 컬러를 구현하고 내구성을 높이는 동시에 빛 반사를 최소화하도록 설계됐다.

시간이 지날수록 더욱 깊이 있는 색감을 더하며 자연스럽게 변화하는 것이 더 매력적이다.

한정판 오일 캔은 T100, T150, T250, T350 등 T시리즈의 전 모델에 적용된다.

오일 캔 한정판에는 구리빛 타이틀리스트 ‘골프 프라이다 Z그립 풀코드’ 그립과 ‘니폰(Nippon)’ 샤프트를 장착해 오일 캔 헤드와 조화를 이룬다.
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작년에 나온 타이틀리스트 T시리즈 아이언은 탁월한 성능과 일관된 탄도, 그리고 뛰어난 타구감을 자랑하는 타이틀리스트 간판 제품이다.

권훈 기자
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