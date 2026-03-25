손목 ‘AI 비서’로 필드 공략

이미지 확대 보이스캐디 ‘T13 프로’. 보이스캐디 제공

2026-03-25 17면

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필드 위에서 골퍼들이 느끼는 의외의 감정 중 하나는 ‘고립감’이다. 티샷 이후 각자 공을 찾아 흩어지는 순간부터 홀아웃까지 동반자의 상황이나 경기 흐름을 한눈에 파악하기 어렵기 때문이다. 기존 거리측정기가 개인 위치에서 핀까지의 거리만 제공하는 ‘개인용 도구’에 머물렀던 이유다.보이스캐디가 선보인 골프워치 ‘T13 프로’는 이런 한계를 보완한 제품이다. 단순한 거리 안내를 넘어 골퍼 간 데이터를 연결하는 ‘플레이 투게더’ 기능과 주요 지표를 분석해 주는 ‘라운드 요약’ 기능을 탑재해 라운딩의 몰입도를 높여준다.플레이 투게더 기능은 동반자 간 실시간 점수와 비거리, 위치 데이터를 공유해 필드에서도 스크린골프와 같은 게임성을 구현한다. 라운드 중반 느슨해지기 쉬운 흐름에 긴장감을 더하고, 서로의 플레이에 자극을 받으며 경쟁과 집중의 즐거움을 배가해 준다. 프로 대회 리더보드를 확인하듯 경기 상황을 직관적으로 파악할 수 있다는 점에서 차별화된다.라운드 요약 기능은 전반 9홀 종료 직후 온그린율(GIR), 티샷 정확도, 최장거리 등 주요 지표를 분석해 제공하며, AI 기반으로 스코어 부진의 원인을 진단하고 후반 공략 방향까지 제시한다. 해당 기능은 전용 앱을 통해 제공될 예정이다.김지예 기자