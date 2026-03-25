젝시오 사면 매달 선물 준다

이미지 확대 젝시오 ‘젝시오14 크루’ 홍보 이미지.

젝시오 제공

2026-03-25 16면

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던롭스포츠코리아가 전개하는 글로벌 골프 브랜드 ‘젝시오’(XXIO)가 2026년 골프클럽 신제품 ‘젝시오14’ 출시와 함께 멤버십 프로그램 ‘젝시오14 크루’를 본격 전개한다고 24일 밝혔다. 클럽 구매 이후까지 이어지는 경험을 강조하며 골프를 라이프스타일 영역으로 확장하겠다는 전략이다.젝시오14는 브랜드가 강조해 온 ‘편안한 비거리’를 유지하면서 설계를 고도화한 모델이다. 남성용에는 탈착형 슬리브 시스템(QTS)을 적용해 개인 맞춤형 세팅이 가능하게 했고, 여성용은 스윙 특성을 반영해 안정적인 비거리와 방향성을 강화했다.구매자는 별도 비용 없이 ‘젝시오 크루’ 멤버십에 가입할 수 있다. 가입 즉시 프로암 라운드, 개인 레슨, 프리미엄 기프트 등 다양한 프로그램이 매달 제공된다. 특히 드라이버 또는 아이언 세트 구매 후 홈페이지에 등록하면 한정판 ‘화이트 레디백’이 증정된다. 화이트 레디백은 골프공, 티, 볼 스탬프, 선크림 등 필드 필수 용품으로 구성됐다.올해 멤버십은 공연 관람, 프리미엄 다이닝 등 문화 프로그램까지 확대됐다. 일본 골프 여행과 프로암 라운드 등 체험형 프로그램도 운영된다. 혜택은 2027년 12월까지 이어진다.김지예 기자